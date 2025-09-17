Slušaj vest

Proslavljena odbojkašica Maja Ognjenović i nekadašnji vaterpolista Danilo Ikodinović na brak dug devet godina razveli, a ona je jednom prilikom progovorila o svojoj tetovaži i rečima koje je motivišu svakoga dana.

- Voleti sebe, početak je doživotne romanse", rekao je Oskar Vajld, a tetovažu sam uradila pre dvanaest godina - otkrila je Maja Ognjenović za Lepotu i zdravlje.

- Međutim, od tada se ništa nije promenilo. Celog života mi je bilo važno da udovoljim drugima. Rođena sam, valjda, da dajem i da ugađam drugima, da delim i širim ljubav - poručila je Maja Ognjenović, a da li je sada konačno došao red da sluša i ugađa sebi ostaje da vidimo.

Maja je, nakon vesti o razvodu, objavila na Instagramu fotografiju sa tetovažom na ruci koja takođe nosi jaku poruku: "Volim da pobedim, ali još više volim da igram".

Maja Ognjenović
Maja Ognjenović - tetovaža na ruci Foto: Pritnscreen / Instagram

Maja u Italiji, Danilo u Beogradu

Razmirice između Danila i Maje bile su redovne poslednjih godinu dana, ali je par uspevao da ih prevaziđe, sve do ovog leta kada su odlučili da stave tačku na njihovu ljubav dugu više od jedne decenije, preneo je "Telegraf". Maja je otputovala u Italiju, gde igra profesionalno odbojku, dok je Danilo ostao u Beograru. 

Maja je sa Instagrama uklonila zajedničke fotografije, ali je ostavila samo jednu koja jasno implicira da je brak sa Danilom imao lepe momente.

Poslednje zajedničko pojavljivanje

Poslednje zajedničko pojavljivanje Danila i Maje bilo je u junu ove godine na maturi Hane Ikodinović, ćerki Nataše Bekvalac i Dače. Tada su svi pozirali nasmejani, a niko nije ni slutio da će par ubrzo nakon toga staviti tačku na odnos.

eva-zorana-jevtic-dragana-.jpg
majaa.jpg
maja-ognjenovic.jpg
danilo-ikodnovic-foto-dragana-dragana-udovicic.jpg