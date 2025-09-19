Slušaj vest

Legendarni tekstopisac Marina Tucaković preminula je posle duge i teške bolesti. Poslednje dane provela je u KBC „Dragiša Mišović”, bila je na respiratoru i pozitivna na koronavirus.

Rođena je 4. novembra 1953. godine u Beogradu. Život su joj obeležili brojni srećni, ali i bolni trenuci. Sve je proživljavala uz podršku i ljubav supruga Aleksandra Fute Radulovića sa kojim je bila do poslednjeh daha.

Tvorac je najvećih hitova najvećih zvezda bivše Jugoslavije.

Bila je članica stručnog žirija u muzičkim emisijama „Operacija trijumf“ i „Pinkove zvezde“ i uticala na uspeh mnogih mladih talenata.

Mnogim licima sa estrade bila je više od saradnika u poslu, te su je mnogi smatrali drugom majkom i najboljim prijateljem. Znala je da prepozna senzibilitet svakog od njih i neku životu situaciju pretoči u pesmu koja vrlo brzo postane vanvremenski hit.

Porodična tragedija

Marina i Aleksandar imali su dva sina Milana i Miloša, a Miloš je iznenada preminuo 2008. godine. Njegovo beživotno telo je u porodičnom domu Radulovićevih pronašla njegova tadašnja devojka Saša. Marina se od toga nikada nije oporavila.

O ovoj temi nije govorila sve do 2018. godine kada je otvorila dušu i govorila o najvećoj tragediji koja jednog roditelja može da zadesi.

- Ušla sam u njegovu sobu i zatekla sam to što sam zatekla. Tada je Miloš imao 24 godine. Prvog decembra je to bilo. Uvek sam imala strah da će nešto da mu se dogodi. Ode vam dete na eksurziju pa se bojite kako će da stigne. Uvek imate strah za osobe koje volite. Interesantno, ja tu noć… On je bio toliko veseo, toliko smo se smejali, nisam zaista mogla da imam loš predosećaj. Koliko sam imala ranije iz strahova… I eto baš se dogodilo to čemu se tad sigurno nisam nadala. Nisam to očekivala. Taj dan je trebalo da idem u žiri u jednu emisiju. To je bio trenutak ludila i trezvenosti. Miloš se jednostavno nije probudio. U podne je bio zdrav i prav, sve je bilo normalno. Ustao je da popije vode, i rekao mi da ga probudim posle četiri kako bi stigao da ode kod frizera i spremi se uveče za diskoteku. Međutim, kada sam ušla u sobu da ga probudim, zatekla sam ga nepomičnog.

- Prsti su mu već bili modri. Ne znam šta se dogodilo… Ne znam da li ima nešto gore nego kada zateknete svoje dete kako nepomično leži u krevetu. Nisam želela da vidim rezultate obdukcije. Šta mi to znači? Da li je to bilo srce, da li je nešto uzeo… Kakve to veze ima. To mi nije bitno. Ja sam sa tom decom bila 24 sata. Imali su sve, vodila sam računa, ali eto, društvo ih je povuklo… Ako je neko bio uz tu decu, posebno uz Miloša u tim situacijama, onda sam to bila ja. Ja posle njegove smrti nisam radila nekoliko meseci. Imala sam podršku, muzika mi je bila u krvi i ja sam to morala - govorila je Marina svojevremeno.

Marina je svoju bol pretočila u pesmu koju je posvetila preminulom sinu jer je uvek najveću utehu pronalazila u porodici i poslu. U pitanju je pesma „Mišo moj“ koju je otpevala Ana Nikolić, a u čijem se svakom stihu krije velika tuga.

Estrada

Marina se pisanjem bavila od svoje devetnaeste godine. Prvi uspeh je postigla s pesmom „Dodirni mi kolena“, koju je napisala za „Zanu”. Pesma je objavljena 1982. godine i odmah je postala hit. Godine 2003. je zajedno s Vladom Graićem bila umetnički i muzički direktor festivala „Beovizija“. Za to takmičenje su 2010. godine napisali stihove za tri pesme, „Ti kvariigro“, „Ovo je Balkan“ i „Predsedniče halo?“, koje su otpevali Emina Jahović, Milan Stanković i Oliver Katić.

Inspiraciju ponekad pronalazi iz priča „običnih" ljudi koje poznaje celi život. Ističe da postoji jedna zanimljiva stvar, a to je njena sposobnost da predoseti stvari. Kaže kako je znala napisati pesmu u kojoj je opisana situacija koja se nakon mesec ili dva dogodila nekome. Pored toga što je bila saradnik i ostvarivala odličnu poslovnu saradnju sa mnogim estradnim umetnicima, Marina je sa njima i privatno veliki prijatelj.

Poznata je saradnja Marine i Cece, koja je za nju uradila 12 albuma: "Kukavica", "Ja još spavam u tvojoj majici", "Fatalna ljubav", "Emotivna luda", "Maskarada", "Ceca 2000", "Decenija", "Gora od ljubavi", "Idealno loša", "Ljubav živi", "Poziv", "Autogram".

Sa poznatom narodnom pevačicom Draganom Mirković, Marina je takođe uradila bezbroj hitova i poznatih pesama. Neke od njih su: "Pitaju me u mom kraju", "O, da li znaš", "Matematika", "Dodaj gas", "Žensko srce" itd. Za Jelenu Karleušu Marina je pisala veliki broj pesama, pa čak i albuma. Jedan od tih albuma je Jelenin deveti album pod nazivom "JK Revolušn", na kom se nalaze pesme: "Tihi ubica", "Ko ti to baje", "Testament", "Casino"... Pored toga što je bila tekstopisac, Marina je često učestvovala na različitim muzičkim festivalima i TV emisijama kao gost ili žiri. Bila umetnički i muzički direktor festivala „Beovizija" zajedno s Vladom Graićem 2003. godine. Za to takmičenje su 2010. godine napisali stihove za tri pesme: „Ti kvariigro", „Ovo je Balkan" i „Predsedniče halo?", koje su otpevali Emina Jahović, Milan Stanković i Oliver Katić.

Marina je 2008. godine bila deo žirija u rijalitiju „Operacija trijumf", u kojem su nastupali takmičari iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije. Nakon smrti sina Miloša se povukla iz medija, ali se vraća 2014. godine kao članica žirija u muzičkom programu "Pinkove zvezde".

Bolest

Opaki kancer dijagnostikoivan јој je u februaru 2018. godine i odmah je zbog veličine i ozbiljnosti uklonjen. Lekari su јој spasli život, ali je pred njom bio dug put do izlečenja. Zdravlje je održavala ishranom, pre svega sokovima od atonijе i cvekle, a jedini porok kojeg nikako nije mogla da se odrekne jeste pušenje.

Bolest je u jednom trenutku uhvatila maha, a ono što joj je dodatno ugrozilo stanje jeste korona virus, te je završila na respiratoru. Preminula je 19. septembra 2021. godine u bolnici u Beogradu od posledica korona virusa, a sahranjena je na Novom groblju u Beogradu. Danas se navršava 4. godine od smrti legendarne Marine Tucaković.

