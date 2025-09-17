Slušaj vest

Majka Aleksandre Nikolić, Milosava Pravilović, koja je novi stanovnik Elite 9, progovorila je o sebi i šokirala pojedinim detaljima.

- Ja sam Milosava Pravilović, dolazim iz jednog mesta pored Subotice. Ja sam kolekcionar. Volim životinje. Neću da pričam čime sam se bavila pre. Planiram da kupim jedan ranč. Bila sam direktor moje građevinske firme, držala sam dva kafića i tri tezge na pijaci, bila sam diler marki. Radilo se punom parom! Imam dobru penziju! Imala sam tri-četiri devojke. To je trajalo jedno kratko vreme. Da li je bilo to i to, uglavnom imam čime da se pohvalim! Štitim svoje devojke i ne želim da ih spominjem. To je bilo usput pre 15 godina. Ja sam ta koja je držala i tako će i ostati. Izdajnik nisam. Imam tri ćerke i 5 unučića - rekla je Milosava.

Milosava je besna na Milovana Foto: Petar Aleksić

Takođe, ona je pre ulaska u "Elitu 9" takođe govorila o sebi.

- Promeniću nešto sigurno, dolaze jaki igrači i drago mi je što ću biti sa njima. Biće razni tema, a Boga mi, svega i svačega. Ne moram da ostanem do pobede, bitno je učestvovati. Najbolji neka pobedi. Ja sam kao tri muškarca, borbena žena. Ako sam u pravu, ako nisam ja ću se povući.

Ona se dotakla tada i ćerke Aleksandre.