"NJEMU JE SVEGA PREKO GLAVE, NE USTAJE PRE 11..." Žena Halida Bešlića otkrila kako izgleda dan pevača:
Halid Bešlić polako se oporavlja nakon što je završio u bolnici zbog lošeg zdravstvenog stanja.
Njegova supruga Sejda sve vreme je uz njega, a pre nekoliko godina govorila je o tome kako živi njen suprug.
Tada je kratko otkrila Halidovu rutinu, te navela da nije neko ko voli da se budi rano.
- Jeste, spava. Neće on pre 11 h. Ne ustaje pre 11 časova - rekla je Sejda pre dve godine i dodala:
- Njemu je svega preko glave.
Lekari razmatraju da ga puste kući
Pre nekoliko dana za medije se oglasio i poznati estradni menadžer Sabit Saša Dervišević koji je progovorio o Halidovom stanju. Na pitanje da li je posetio pevača u bolnici i u kakvom je stanju Halid Bešlić trenutno, menadžer je rekao:
- Naravno da jesam, tri ili četiri puta. Halid je veliki borac i boriće se i dalje.
Dok je davao intervju zazvonio mu je telefon – na drugoj liniji bio je upravo Halid Bešlić. Razgovarali su o sasvim običnim stvarima, a Halidov glas bio je isti kao uvek - snažan i prkosan.
- Ko zna mene i Halida, zna koliko smo bliski. Ova situacija mi je teško pala. Jedino su doktori kompetentni da govore o njegovom stanju. Mi ostali možemo samo da se molimo za njegovo ozdravljenje. Halid je navikao na pokret, na ljude, teško mu pada mirovanje, ali nema bolova i prima terapiju - kazao je Saša.
Kurir.rs