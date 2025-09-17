Slušaj vest

Halid Bešlić polako se oporavlja nakon što je završio u bolnici zbog lošeg zdravstvenog stanja.

Njegova supruga Sejda sve vreme je uz njega, a pre nekoliko godina govorila je o tome kako živi njen suprug.

Tada je kratko otkrila Halidovu rutinu, te navela da nije neko ko voli da se budi rano.

- Jeste, spava. Neće on pre 11 h. Ne ustaje pre 11 časova - rekla je Sejda pre dve godine i dodala:

- Njemu je svega preko glave.

1/9 Vidi galeriju Halid Bešlić Foto: Dragana Udovičić, Marina Lopičić

Lekari razmatraju da ga puste kući

Pre nekoliko dana za medije se oglasio i poznati estradni menadžer Sabit Saša Dervišević koji je progovorio o Halidovom stanju. Na pitanje da li je posetio pevača u bolnici i u kakvom je stanju Halid Bešlić trenutno, menadžer je rekao:

- Naravno da jesam, tri ili četiri puta. Halid je veliki borac i boriće se i dalje.

Dok je davao intervju zazvonio mu je telefon – na drugoj liniji bio je upravo Halid Bešlić. Razgovarali su o sasvim običnim stvarima, a Halidov glas bio je isti kao uvek - snažan i prkosan.

- Ko zna mene i Halida, zna koliko smo bliski. Ova situacija mi je teško pala. Jedino su doktori kompetentni da govore o njegovom stanju. Mi ostali možemo samo da se molimo za njegovo ozdravljenje. Halid je navikao na pokret, na ljude, teško mu pada mirovanje, ali nema bolova i prima terapiju - kazao je Saša.