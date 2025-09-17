KATARINA ŽIVKOVIĆ KUPILA VILU U GRČKOJ! Pevačica nakon dve godine pregovora ostvarila san: Trudila sam se da "ubijem" cenu
Popularna pevačicaKatarina Živković postala je vlasnica luksuzne kuće u Grčkoj. Ona se sada pohvalila da je konačno ostvarila svoj cilj, ali i da su pregovori s prethodnim vlasnicima dugo trajali.
- Dve godine sam pregovarala oko te vile u Grčkoj. Nalazi se u mestu gde sam letovala ovog leta, i već tada sam znala da će to biti moj kutak mira. Ta kuća će konačno biti moja. To je moj ostvareni san – rekla je Katarina, i dodala da nije bilo jednostavno realizovati ovu kupovinu.
Odužila se kupovina
- Proces kupovine se odužio, prvenstveno zbog cene i papirologije. Bilo je dosta neizvesnosti, ali sam istrajala jer sam verovala u tu priču. Na kraju smo se dogovorili i sada mogu sa ponosom da kažem da imam svoj dom u Grčkoj. Nije to preskupo, ako može da se kupi, onda nije skupo, ali sam se trudila da ''ubijem'' cenu - poručila je pevačica sa osmehom, ističući da je nekretnina pored mora njena davnašnja želja.
Iako je vest o kupovini vile za mnoge iznenađenje, Katarina ističe da je ovaj korak dugo planirala i pažljivo pripremala, ali da nije želela da govori javno dok sve ne bude potpuno završeno.
Oni su napravili biznis od nekretnina u Grčkoj
Podsetimo, ona nije jedina sa naše estrade koja ima nekretninu u Grčkoj. I njen kolega Darko Filipović već dugo poseduje dva apartmana koja izdaje tokom sezone, dok Indira Radića ima čak pet. U njih je, prema pisanju medija, uložila 300.000 evra, ali joj se sve vratilo jer ih i ona, kao i Darko, izdaje turistima tokom letnje sezone.
Kurir/Alo