Katarina Živković je želala kuću baš u mestu u Grčkoj u kojem je letovala i ove godine

Popularna pevačicaKatarina Živković postala je vlasnica luksuzne kuće u Grčkoj. Ona se sada pohvalila da je konačno ostvarila svoj cilj, ali i da su pregovori s prethodnim vlasnicima dugo trajali.

- Dve godine sam pregovarala oko te vile u Grčkoj. Nalazi se u mestu gde sam letovala ovog leta, i već tada sam znala da će to biti moj kutak mira. Ta kuća će konačno biti moja. To je moj ostvareni san – rekla je Katarina, i dodala da nije bilo jednostavno realizovati ovu kupovinu.

Odužila se kupovina

Katarina Živković uspela da spusti cenu kuće koju je kupila u Grčkoj Foto: Printscreen/Instagram

- Proces kupovine se odužio, prvenstveno zbog cene i papirologije. Bilo je dosta neizvesnosti, ali sam istrajala jer sam verovala u tu priču. Na kraju smo se dogovorili i sada mogu sa ponosom da kažem da imam svoj dom u Grčkoj. Nije to preskupo, ako može da se kupi, onda nije skupo, ali sam se trudila da ''ubijem'' cenu - poručila je pevačica sa osmehom, ističući da je nekretnina pored mora njena davnašnja želja.

Iako je vest o kupovini vile za mnoge iznenađenje, Katarina ističe da je ovaj korak dugo planirala i pažljivo pripremala, ali da nije želela da govori javno dok sve ne bude potpuno završeno.

Oni su napravili biznis od nekretnina u Grčkoj

Indira Radić ima zaposlene koji vode računa o njenim nekretninama u Grčkoj Foto: Print Screen

Podsetimo, ona nije jedina sa naše estrade koja ima nekretninu u Grčkoj. I njen kolega Darko Filipović već dugo poseduje dva apartmana koja izdaje tokom sezone, dok Indira Radića ima čak pet. U njih je, prema pisanju medija, uložila 300.000 evra, ali joj se sve vratilo jer ih i ona, kao i Darko, izdaje turistima tokom letnje sezone.

