Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, posle mnogo godina došao je u Beograd, a prvo mesto koje je posetio po dolasku u srpsku prestonicu bio je grob njegove velike prijateljice Marine Tucaković i njenih sinova Miloša i Milana Radulovića.

Boki je posetu grobnom mestu svojih prijatelja podneo jako emotivno, pa je odmah pao na kolena i poljubio njihove slike. Nakon što je upalio sveće za pokoj njihove duše, sa suzama u očima govorio je za Kurir koliko mu znači i kako se oseća što je ispunio svoje obećanje da će po ponovnom dolasku u Beograd prvo posetiti Novo groblje.

- Jedva pričam i sad. Bio sam u zatvoru kad je Marina preminula i sedeo sam u svojoj ćeliji kada je ušao jedan zatvorski drug i rekao mi da je čuo na vestima da je umrla Marina Tucaković. To je bio moj najgori dan u zatvoru. Tada sam osetio šta znače zatvor i nemoć. Velika tuga. Uvek kada sam dolazio u Beograd, odmah sam išao kod Marine, kao što sam i danas došao ovde da je poljubim. Ona je volela baš ovu rakiju i zato sam joj je i ovde doneo - rekao nam je na početku Jovanovski.

Marina i ti ste zajedno dolazili ovde i na grob njenog sina Miloša.

- Tako je.

Da li ste bili u kontaktu dok si ti bio u zatvoru? Kako se borila sa svojom teškom bolešću?

- Da, sve vreme. Marina kao da je želela da ode kod Miloša, a onda je Laća otišao kod nje. Najviše je brinula o njemu dok je bila živa.

Pričao si i da te je Laća posetio u zatvoru neposredno pred njegovu iznenadnu smrt u Izraelu. Da li si mogao i da naslutiš da ga više nikad nećeš videti?

- Jeste. Posetio me je desetak dana pre smrti. Jako mu je nedostajala Marina. Radio je tada, čitali smo tekstove koje je pisao. Moja majka i prijatelji su ga je doveli kod mene u posetu. Izgledao je kao da želi da ode kod Marine. Mi smo se baš mnogo voleli. Mi nismo bili saradnici nego kao porodica.

Jel bilo nekih zajedničkih planova, putovanja?

- Što bi rekla Marina: "Biće što će biti!" Nema planova. Marina i ja smo svake godine zajedno letovali, putovali smo zajedno. Marina je nešto što se neće ponoviti u bliskoj budućnosti, nema šanse. Takva žena, čovek, duša i umetnica. Ona mi je prva pružila ruku i kada sam dolazio u Beograd. U prvi stan u čiji sam ušao bio je njen stan. Od toga dana mi smo kliknuli i ona je mene prihvatila kao svoje dete. Oni su bili jedna čudna, atipična, ali i srećna porodica sa svim manama.

Čuješ li se sa Futom?

- Čujemo se, kako da ne... Videćemo se. Ići ću da ga obiđem jer je on moj prijatelj, koji mene mnogo voli i ja volim njega. Kao i kumu Marijanu. Imam pravih prijatelja i dalje ovde. To su Jelena Karleuša i Lepa Lukić.

Posetićeš i grob Divne Karleuše?

- Hoću. Divna i Marina su meni bile najbliže osobe. Ja sam prosto zbunjen sada, usta su mu osušena. Ne znam šta pričam. Čudno mi je sve bez njih. Obećao sam sebi, još dok sam ležao u krevetu u zatvoru, da ću kao slobodan čovek prvo doći ovde. Lakše mi je sad u duši.

Prvi put plačem u medijima, nisam ni u zatvoru plakao.

Postoji li neki Marinin tekst koji nije objavljen a da ga ti čuvaš?

- Imam. Tu je desetak pesama koje nikada nismo snimili. Brega je radio muziku, a Marina stihove davne 2011, kad sam ja odustao. Dao si mi dobru ideju. Jelena Karleuša i ja ovih dana snimamo i rimejk "Kaligule". Mi smo bili tandem.

U kakvim si odnosima danas sa Anom Nikolić?

- Odličnim. Ona će mi biti gošća u podkastu. Ja Anči obožavam. Ona je divna osoba, topla duša i veliki intelektualac. Veliki drug. Uvek joj pružam podršku. Svi mi koji se bavimo ovim poslom na kraju dana jako smo nesrećni.

Kako se ti sad osećaš kao slobodan čovek, posle teškog perioda koji je iza tebe? Da li je zdravlje bolje?

- Imam celu kesu sa terapijom koju sam poneo sa sobom. Okej sam. Završavamo dokumentarno-igrani film "Reket".

