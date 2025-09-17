Slušaj vest

Aleksandra Mladenović bila je gošća u emisiji "Amidži šou" gde je govorila o raznim temama, a one koje nju lično najviše prate su priče o njenom ljubavnom životu i odabiru partnera.

Pevačica je sada otkrila da je ona sada kao Eva Ras

- Ma, katastrofa. Ja kad stavljam tačku, ne stavljam zareze i ne vraćam se. Nema trenutno ništa, ali imam puno udvarača - rekla je pevačica, na šta se nadovezao začuđen Boki 13, koji je sedeo pored nje.

- Imaš udvarača kao Zvezda navijača, ali imaš još nešto. Ti si mala džepna venera, ne možeš ti, ženo, da budeš bez s*ksa, u toj haljini, ja to vidim, pusti to - bez dlake na jeziku rekao je Boki 13.

Aleksandra na to nije mogla da prećuti.

- Je l' si ti normalan? Šta pričaš? Zbog s*ksa? Hoćeš da odemo da vidiš da sam kao Eva Ras? - uzvratila je ona.

- Imaš katanac? - upitao je Boki 13, na šta su svi prasnuli u smeh.

Pričalo se da se udaje

Aleksandra Mladenović nedavno se pomirila sa bivšim dečkom i navodno već planira svadbu.

Pevačica je obnovila ljubavnu vezu ugostiteljem Darkom Dobričaninom, s kojim je raskinula pre godinu dana.

"Nisu mogli da krenu dalje sami"

- Aleksandra i Darko su nakon raskida ostali u dobrim, prijateljskim odnosima i povremeno su se čuli, sve dok on nije odlučio da je pozove na večeru u svoj restoran koji je otvorio na Dorćolu. Aleksandra je rado prihvatila poziv i došla je s kumom Vanjom Mijatović, koja ju je i upoznala s Darkom. Otad su se sve češće viđali i shvatili su da među njima i dalje postoje emocije koje im ne dozvoljavaju da pronađu nove partnere. Prosto, nisu mogli da krenu dalje jer ih je nešto stalno vuklo jedno ka drugom - ispričao je izvor blizak paru i dodao da su ovoga puta odlučili da nastave vezu, ali pod drugačijim uslovima.

- Sad je sve drugačije i opuštenije, a oni su prisniji nego ranije. Kad se povela priča o pomirenju, jasno mu je stavila do znanja da, ako bilo kome nešto zasmeta u odnosu, to treba odmah da kaže jasno i glasno, a ne da probleme gura pod tepih, što je bio slučaj kad su tek započeli vezu. Takođe ga je zamolila da više javno ne pričaju o vezi, iako su se proteklog vikenda zajedno pojavili na nastupu Slađe Alegro.

Ljubavni brodolomi

Iako je iza sebe imala emotivne padove, Aleksandra nije izgubila veru u ljubav.

- To nisu skandali, nego moje greške, zato što sam uvek bila iskrena da kažem: "Da, to mi je partner". Mogla sam sto puta da kažem da nisam u vezi, da mi je prijatelj, drugar, ali sam uvek bila iskrena i to me je mnogo koštalo - dodala je pevačica.