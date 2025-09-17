Slušaj vest

Kristina Spalević tužila je Kristijana Golubovića, prenose mediji. Nakon pretnje smrću i njegove izjave da je u njenom telefonu našao poruke od drugog muškarca, ona se odlučila na ovaj potez.

Kristina Spalević je nedavno sa decom napustila porodičan dom u kom je živela sa Kristijanom Golubovićem.

Kako je istakla nije želela da trpi uvrede od strane Kristijana, a kasnije je u obraćanju iznela tvrdnje da joj je pretio smrću.

Sada je, kako saznaje Blic, donela odluku da tuži svog bivšeg partnera sa kojim je dobila dvoje dece.

Kristina se, podsetimo, uključila na Instagramu i iznela šok tvrdnje o odnosu sa Kristijanom.

Na ovaj korak se odlučila nakon što je on u javnost izneo tvrdnje da joj je u telefonu našao poruke.

Kristijan o pretnjama upućenih Kristini

- Mori me cela situacija sa Kristinom, sad sam odjednom i ubica. Mogu da je zamolim da prestane to da radi jer decu treba da čuvamo i da nađemo zajednički jezik, bili zajedno ili ne -započeo je i nastavio:

Odgovornost imamo oboje, a ona je prva povukla nogu jer me napustila bez pričanja i upozoravanja. Nije se ništa desilo veliko da ona ode i kaže da ne može da živi sa mnom. Onda anuliramo dela i hvatamo se reči. U 250 od 300 stanova ima turbulencija, a samo u 50 se desi da neko nekog ovako ostavi. Ne znam šta de dešava sa njom u glavi da ona govori da ću biti isto. Imamo divnu decu i mogućnosti, ja sam mašina za novac i šoubiznis. Ne znam gde može da bude bolje, ako nismo u zajednici - rekao je Kristijan.

On se zaprepastio njenim optužbama.

- Ako ona izjavljuje javno da je nisam udario, kako onda ja pretim ubistvom? Vi se posvađate kao u rijalitiju ili u saobraćaju. To se dešava svakodnevno, ona mlati praznom slamom. Ona sve radi u afektu, ja stojim ispred ulaza i malopre smo bili jedno pored drugog, ja sam joj poljubio ruku. Bart joj je bio tu, video je sve. Ja sam joj poslao milion poruka, promenio sam život zbog nje. Ako ona kaže da ima da objavi o meni, imam i ja o njoj. Ja neću da ispadnem mučenik da se prepucavam sa njom, a rodila mi je dvoje dece - rekao je Kristijan u emisiji "Premijera - vikend specijal".