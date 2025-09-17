Slušaj vest

Nenad Knežević Knez i Sergej Ćetković tokom prethodnih meseci imali su nekoliko zajedničkih nastupa. Kako se može videti na snimku koji se pojavio, Knez i Sergej publici su priredili pravo veče za pamćenje.

Momenat koji je sve oduševio bio je onaj kada su kolege ali i prijatelji zapevali veliki hit Nenada Kneževića Kneza "Dal si ikada mene voljela"

Atmosfera je bila na vrhuncu, a svi su komentarisali kako Knez i nakon toliko godina od svojih početaka ima istu enrergiju kao i kada se tek pojavio na muzičkoj sceni. Njegovi pokreti i ljubav prema muzici su potpuno isti kao i pre 33 godine, tvrde mnogi.

Pevač je u opisu videa obavestio i svoje pratioce da će 4.12.2025 održati koncert u Sava Centru, a pitao ih je da li bi voleli i da se kolega iz videaa nađe s njim na bini.