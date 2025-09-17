Slušaj vest

Nenad Knežević Knez i Sergej Ćetković tokom prethodnih meseci imali su nekoliko zajedničkih nastupa. Kako se može videti na snimku koji se pojavio, Knez i Sergej publici su priredili pravo veče za pamćenje.

Momenat koji je sve oduševio bio je onaj kada su kolege ali i prijatelji zapevali veliki hit Nenada Kneževića Kneza "Dal si ikada mene voljela" 

Atmosfera je bila na vrhuncu, a svi su komentarisali kako Knez i nakon toliko godina od svojih početaka ima istu enrergiju kao i kada se tek pojavio na muzičkoj sceni. Njegovi pokreti i ljubav prema muzici su potpuno isti kao i pre 33 godine, tvrde mnogi.

Pevač je u opisu videa obavestio i svoje pratioce da će 4.12.2025 održati koncert u Sava Centru, a pitao ih je da li bi voleli i da se kolega iz videaa nađe s njim na bini.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsKNEZU UZ KAFU STIGLI I RAČUNI ZA KOMUNALIJE! Uhvatili smo pevača dok ispija piće i uživa u septembrarskom suncu: Evo zašto ima hrpu računa u rukama (PAPARACO)
knez.jpg
Stars"JA SAM DETE IZ LUDE PORODICE" Ksenija Knežević otkrila šta se dešava u 4 zida: Svađamo se za stolom, sve se trese...
img20240314wa0092.jpg
StarsRAZVEO SE POSLE 17 GODINA BRAKA, A SADA LJUBI DRUGU Knez u rijalitiju odlučio da se rastane od žene, otkrio razlog: Nije htela ni da kuva, ni da radi!
knez_16112024_0133.JPG
StarsREKORD! DVA PEVAČA NISU PRODALA NIJEDNU KARTU ZA NASTUP U ŠVEDSKOJ: Isplivala istina, Rajović progovorio, pa poručio kolegi: Ljuti se koliko hoćeš!
whatsapp-image-20220724-at-9.14.42-pm.jpg