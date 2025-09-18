Slušaj vest

Aleksandar Aca Ilić omiljeni je među stanovnicima Gornjeg Milanovca, grada u kojem je rođen pevač.

U to se uverila ekipa Kurira kada je posetila rodni kraj popularnog muzičara.

Prodata kuća

Dom u kom je odrastao pevač više ne pripada njegovoj porodici. Kuća u kojoj je pevač odrastao prodata je pre nekoliko godina. Ilić je potom kupio kuću u Ločevcima, mestu nadomak Takova.

Mi smo tada krenuli redom. U centru Gornjeg Milanovca svi znaju za Acu.

- Kako da ne znamo. On je stasao u ovom gradu. Kad dođe sa suprugom Biljom, obavezno sedi u ovom lokalu. Tu popiju kaficu s ratlukom, ispričaju se s prijateljima i nama sugrađanima. Uvek su lepo raspoloženi. Tek što im je sin vaspitan. Pravi momak. Aca je živeo ovde kod Tehničke škole, ali njegov brat je prodao tu kuću i sad je tu privatna radnja. Danas je nedelja, možete da produžite do Ločevaca, tamo oni imaju kuću - rekao nam je čika Božo.

Tako je i bilo. Uputili smo se ka Takovu, nadomak kojeg su Ločevci. Tabla je sakrivena ispod velikog drveta, pa samo lokalni meštani znaju put. U okolini ima svega desetak kuća, a u njima nigde nikoga. Tako je bilo i kad smo došli do Ilićeve kuće. Deluje kao da godinama nije niko dolazio. Kapija je bila otvorena, a u samo jednoj kući smo sreli komšije.

Livada na kojoj je pevač odrastao

- To je Acina kuća. Otac mu je to sazidao. Lepa je, ima najlepši pogled. Sada se vidi i auto-put, toga pre nije bilo. Tu na livadi ispred se Aca igrao. Kad pusti glas, pa zapeva... Sada slabo dolaze. Pogledajte koji su to mir i netaknuta priroda. Ovoga nema nigde na svetu. Ne sećam se kad sam njega i Bilju poslednji put video, godinama nisu dolazili - priča meštanin.

Aca Ilić o rodnom mestu:

I sam Aca je često govorio o svom rodnom mestu:

- Moj otac je bio uvaženi građanin Gornjeg Milanovca, poznati stomatolog, kum s Nedeljkom Bilkićem i veliki prijatelj s Novicom Negovanovićem. Kuća nam se orila od muzike i muzičara, naročito kad Nole uzme harmoniku, a Neđo zapeva. Ja onako mali sve to snimam, i malo-pomalo zavoleh i muziku i taj njihov način života. Upisao sam pravo, ali na vreme sam uvideo da to nije za mene. Volim život pun izazova, nisam čovek koji ide utabanim stazama - ispričao je jednom prilikom Ilić.

Koliko ga sugrađani iz rodnog grada cene i poštuju, pokazuje i to što napamet znaju sve njegove pesme i rado ih pevaju.

