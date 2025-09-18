Slušaj vest

Sloba i Jelena Radanović, kupili su još jednu nekretninu, a to je stan u blizini njihove vile u Višnjičkoj banji. Ono što je do sada bilo poznato javnosti je da oni imaju vilu u Beogradu u Višnjičkoj banji i kuću koju su nedavno kupili u Slankamenu, mestu u blizini Beograda i ni manje ni više pentahaus u Crnoj Gori u Budvi.

Slankamen oaza mira

Dom u Slankamenu kom će boraviti Sloba Radanović i njegova porodica, sin Damjan, supruga Jelena i njena deca iz prvog braka, prostire se na preko 300 kvadratnih metara, a ekipa "Paparaco lova" usnimila je pevača i njegovu ženu jednom prilikom kako obilaze radove na vili, koja je na dva sprata i ima prelep pogled na reku.

Prvi sprat je većinom u staklu i ima ogromnu terasu celom dužinom, a fasada kuće i dalje tada nije bila završena, već su se videle cigle.

Porodična vila

Druga nekretnina, velelepna kuća u Višnjičkoj banji, za koju su navodno iskeširali 500.000 evra prostire na čak 809 kvadrata. Ima ogroman dnevni boravak, četiri spavaće sobe, dva kupatila i dvorište sa velikim bazenom. U sklopu kuće je i manja teretana, što je Slobu posebno oduševilo.

Penthaus s pogledom na more

Sledeća nekretnina se nalazi na moru. Ekipa "Paparaco lova" usnimila je nedavno novu luksuznu nekretninu pevača i njegove supruge Jelene. Njihov dom u kom će uglavnom provoditi leto nalazi se u samom centru Budve. Na ogromnoj terasi imaju i ležaljke i bazen.

