Pisala je tekstove pesama za Maju Berović (Laju kuje) Ildu Šaulić (Stani dušo da te ispratim), Kseniju Pajčin (Veštica), Anu Bekutu, Kaju i druge, kao i za mnoge TV serije (Folk) i crtane filmove (Sofija Prva, Maša i Medved, Draguljski ljubimci, Male veštice), Jovan Pajić (Prezime se briše), a najnoviji projekat koji je ugledao s vetlost dana nedavno pesma od Ane Nikolić (Ja samo ličim na nju).

Numera je postala najslušanija pesma na svim muzičkim platformama i društvenim mrežama, a mi smo kontaktirali glumicu ali i autora očigledno velikih hitova, kako bi nam otkrila da li je pesma za koju svi kažu da je Anina biografska stvarno napisana po motivima iz života Nikolićeve.

- Nemam konkretan odgovor na pitanje jer sam dobila muziku i počela sam da pišem. Kad pišem pesme tu su motivi iz mog života ali i života mojih bližnjih ili raznih životnih priča koje dođu do mene od ljudi koje možda i ne poznajem. Svi imamo 30 slova na raspolaganju samo, a ja smao to dobro posložim. Muzika nema veze s polom, a to je dokaz baš ova pesma zbog koje sada razgovaramo. Mene je mnogo ljudi zvalo, žena naravno ali su me iznenadili i poruke i komentari muškaraca. Osnovne emocije imamo svi. Ana je posebno biće i prosto joj je ova pesma najbolje lega. Sigurna sam da neko drugi to ne bi doneo ovako, njena emocija je posebna - rekla nam je Miomira.