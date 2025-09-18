Komšije ih stalno viđaju

- Slobu i Jelenu baš često viđamo. Više Jelenu doduše jer se ona najviše brine oko dece pa ih stalno vidimo na parkingu kako ih pakuje u auto, ubacuje sedišta, kolica. Ono što mi vidimo, Jelena je jako brižna majka ali i žena. Uvek kad smo ih videli zajedno oni su nasmejani i srećni - rekao nam je jedan od komšija, a i njega je zbunilo zašto je pevač kupio stan u blizini svoje kuće

- Malo sam se zbunio kad sam ovde počeo da ih viđam sve češće. Znam da imaju onu kuću u Višnjičkoj banji što je na svega kilometar odavde. Prvo sam mislio da su iznajmili zbog renoviranja ali posle sam saznao od nekih ljudi koji se bave ovim kompleksom da je Sloba ovde stvarno kupio stan i da je u njegovom vlasništvu - rekao nam je stanovnik ovog luksuznog kompleksa.