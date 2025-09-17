Slušaj vest

Veliki šef poslao je pismo za ukućane Bele kuće. Dobili su zadatak da u pet minuta ispričaju nešto o sebi. Ovonedeljni šef, Lepi Mića dao je reč Maji Marinković, a onda i Terzi koji je otkrio ko mu je simpatija.

- Ja sam Maja Marinković, kraljica rijalitija. Imam 29 godina. Godinama sam pravila jako velike greške, ali dobro. Ljudi su prepoznali moju iskrenost. Svi moji bivši moci su upamćeni kao bivši Maje Marinković. Nisam ušla sa ciljem da tražim vezu, ne zanima me to trenutno. Ljudi su u rasprava sa mnom uvek donji - rekla je Maja.

Potom je reč dobio Filip Đukić.

- Ja sam rođen u Beogradu. U horoskopu sam rak, podznak vodolija. Bio sam dobro dete i onda se nešto desilo. Srednju sam završio jedva. Nisma se tukao, ali sam radio neke gluposti. Mene glupost nekako hrani. Gluvario sam po Miljakovcu, pa sam se zaposlio u menjačnici. Otišao sam na brod, pa sam posle tri meseca zvao kevu da pošalje mejl da mi je baba umrla, da se vratim. Počeo sam da se bavim i muziko, ali ljudi me ne shvataju baš za ozbiljno. Uzimam pare na foru preko Instagrama i TikToka - rekao je Filip.

I Sale Lux je rekao nešto o sebi

-Ja sam Sale Lux, iz meštovite sam porodice. Pravio sam organizaciju noćnih žurki. Imao sam striptizete, gde nije bilo snimanje telefonima. Žurke su bile zatvorenog tipa, imali ste slobodnu volju. Učinak je bio od 300 do 500 evra po osobi. I dan danas radimo dobro. Volim svestrane devojke, poput Mine, Maje, Vanje, a sa drugim devojkama nemam temu - ispričao je Sale, a onda je ustao i Terza.

Terza ponovo odlepio za ženom

- Ja sam Terza, ovo je moja četvrta sezona. Ja sam jako transparentan i iskren momak. Mina mi se jako sviđa, jedina devojka iz kuće koja me zanima. Ja sam dete rata, izbegli smo na Kosovo, pa sa njega. Ja sam postao ćale ove godine. Imam ćerkicu od 8 meseci. Napravio sam ozbiljno sra*e. Igrao sam ozbiljno fudbal profesionalno. Ušao sam ovde kad sam se povredio. Moj drugS tefan Karić je zaslužan što sam ovde. U sedmicu sam ušao slobodan. Od prvog dana sam ušao sa mojom bivšom verenicom, ovde je zatrudnela. U osmicu sam došao u dogovoru sa njom. Ona je svojim putem nastavila i ja svojim. Mnogi me gotive, druželjubiv sam - pričao je Terza.

