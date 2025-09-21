Slušaj vest

Gošća emisije "Pusti brigu" koja se emituje na Kurir televiziji bila je popularna pevačica Milica Todorović.

Ona je za tu priliku izabrala belu dugu haljinu koja joj je savršeno pristajala. Međutim, kako je naglasila, belo je čini srećnom i volela bi da ga ponovo nosi:

- Belo naslućuje na nešto, što da ne, bilo bi lepo, ja bih volela. Belo ne nosim jer belo širi, tako da su ovo retki trenutci da me videte u belom. Ovo sam jedino u ormanu našla danas. Moja mama je danas pogledala haljinu i rekla mi "To ćeš da obučeš, kao na svadbu da ideš". Rekla sam joj da me pusti jer mi je baš lepo - istakla je Milica.

Milica Todorović Foto: Kurir Televizija

Ne postoji izgovor da neko ne osnuje porodicu

Milica se dotakla i porodice, pa naglasila da ne postoji razlog za ne osnivanje porodice. Mnogi savremeni parovi se odlučuju da nemaju decu a uz to ide i pregršt izgovora koje je pevačica iskritikovala:

- Danas kada čujem parove da neće da prave decu jer se nema... Šta se bre nema? Pa nas je četvoro u familiji i niko nikada nije bio gladan. Jaja i margarin svaki dan i svi su zdravi - kaže Todorovićeva.

Međutim, dolaskom nove tehnologije stvara se problem među decom. Pevačica ističe da su telefoni velika pretnja po mlađe generacije, ali da se ne trebaju zabranjivati:

- Ja imam sestriće od starije sestre i svako ima po neki uređaj. I da mu ti zabraniš kući telefon, on će otići u školu i uzeće od drugara. Nažalost, danas jeste malo ludo vreme i zaista je sve bilo drugačije kada smo bili mali. Moja majka nije mogla da me utera u kuću, lopta po ceo dan, trčanje i igranje u ulici - ističe Milica.

Milica Todorović Foto: Kurir Televizija

Ne žali što je u estradne vode ušla jako mlada

Milica Todorović važi za jednu od najtraženijih pevačica i takmičara Zvezda Granda. Na estradnoj sceni pojavila se kao devojčurak, a srca publike je osvojila odmah iako je bila tada najmlađi učesnik takmičenja:

- Mogu da kažem da je dobro što sam krenula mlada, sa četnaest godina da se bavim ovim poslom. To je zbog godina lepa stvar, ali sve to ima i dobre i loše strane. Nekako se odvojiš od roditelja, odeš u veliki grad. Ja sam se sa 14 preselila u Beograd, a više sam svakako u Beogradu nego u Kruševcu - kaže Todorovićeva, nakon čega se i dotakla lažnih naslova u medijima:

- U zadnje vreme su lagali svašta nešto za mene. Kaže meni Bobana "Jel ti shvataš da je Tramp prvi, pa onda ide rubrika Milica Todorović".

