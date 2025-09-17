Slušaj vest

Pevačica Rada Manojlović ima novog dečka o kom još ne želi mnogo da govori javno, ali priznaje da u vezi nije zahtevna i da bi trpela sve samo da je neko voli.

Poslednjih meseci pevačica je bila fokusirana na posao i nastupe, a o njenom emotivnom životu nije se mnogo znalo od kako je u martu raskinula vezu sa Vladimirom Rankovićem. Rada je sada otkrila da ima novog emotivnog partnera, te da je zaljubljena i srećna.

Priželjkuje brak

- Ima neko, ali ne mogu još ništa da kažem - kratko je potvrdila pevačica u emisiji "Eglam" na Televiziji E.

Pevačica priželjkuje da se za razliku od prethodnih veza, ova završi brakom.

Rada Manojlović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Svadba sledeće godine, ako ga ubedim - rekla je Manojlovićeva kroz smeh.

Na pitanje šta ne bi nikako trpela u vezi, Rada navodi da nije mnogo zahtevna.

Sve trpi samo da je voli

- Jao, ma ja sam devica u horoskopu, ja bih trpela sve samo da me neko voli. Samo da on bude neko ko će da me gura i diže, da me ne vraća unazad i da ne bude paranoičan "Jao šta ćemo, kako ćemo". Jer ja sam tip kako god da je, idemo dalje. Samo napred, nema nazad - bila je jasna Rada.

Rada Manojlović Foto: Printscrean



Folk pevačica ne žali mnogo za godinama koje je trošila na prethodne veze.

- Sa jedne strane mogu da kažem da mi je žao, ali sa druge ne. Izgledam lepo, vreme radi za mene, pa mi onda Bog kaže: "Evo ti još jedna šansa mučenice, mučena daj i ti da ubodeš nešto" - zaključuje pevačica, kojoj se svojevremeno udvarao i kolega Emir Lapsus.

Kurir/Informer