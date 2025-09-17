Slušaj vest

U javnosti su se pojavili navodi da je rijaliti učesnica Sofi Tkačenko zabranjena na izvesnom sajtu za upoznavanje kao i u zemljama Evropske Unije.

Tokom emisije "Narod pita" gledateljka koja se uključila u emisiju tvrdila je da je Sofi zajedno sa organizovanom grupom vršila prevare putem pomenutog sajta.

Međutim, Tkačenkova poriče da je ikada bila umešana u bilo šta slično, kao i da su bez njene dozvole njene fotografije završile na sajtu.

"Radi se o dejting skamu"

- Zna ona o čemu ja pričam. Radi se o dejting skamu, preko čega je varala ljude. Postoji lista zabranjenih devojaka iz Rusko-Ukrajinske organizacije, gde se nalazi i naša Sofi - govorila je gledateljka.

- To nije istina, pre ulaska sam bila u Berlinu i ponovo planiram da uskoro idem tamo - dodala je rijaliti učesnica.

Mračne tajne iz njenog života

1/5 Vidi galeriju Sofi Tkačenko na fudbalskoj utakmici Foto: Printscreen/Instagram

Sofi Tkačenko je nedavno tokom učešća u Eliti 8 otvoreno govorila o porodičnim odnosima koji su obeležili njen život

– Pitala sam svog brata koliko često je naš tata dolazio kod njih u posetu. Rekao mi je da je dolazio gotovo svake nedelje. Kada sam ja dolazila kod tate, njemu nije palo na pamet da me odvede kod tetke da upoznam brata – istakla je Sofi.

- Mi drugačije živimo - dodao je Mateja.

1/5 Vidi galeriju Sofi Tkačenko je u emotivnom razgovoru sa Matejom Matijevićem i Milenom Mimas Šarac prvi put otvoreno govorila o porodičnim odnosima koji su obeležili njen život Foto: Printscreen Pink

– I mi. Bila sam šokirana kada sam to saznala. Mnogo sam ga zavolela kada sam ga upoznala. Bilo mi je toliko žao što nisam provela vreme s njim. Dolazila sam svakog leta, najmanje mesec dana, a nisam imala nijednog prijatelja – odgovorila je ona.

- To je kao da imaš brata ili sestru u Crnoj Gori - naglasio je Matijević.

– Koliko sam godina dolazila tamo... Mene to tada nije ni interesovalo. Sa tetkom sam se upoznala ranije, jednom godišnje bih otišla kod njih u posetu. Tata je imao priču: "Nemojte kod njih mnogo, oni su ludi.“ Moj brat kaže da je tata stalno dolazio kod njih, a mene nikada nije poveo. Imala sam 14 ili 15 godina kada sam počela da istražujem o bratu i našla ga na društvenim mrežama. Tada smo počeli da se dopisujemo. Te godine sam ponovo došla tokom leta. Kad si mali, ne zanima te da se družiš s nekim dečkom, oni pričaju o kolima i slično. Ipak, otišli smo zajedno u šetnju, bilo je zanimljivo. Zvala sam ga da dođe kod mene u moj grad, ali ga majka nije pustila, jer je navodno bilo predaleko. Sledećeg leta sam opet došla i nastavili smo da se družimo. Žao mi je što nisam imala priliku da bolje upoznam tetkin karakter – ona je veoma zanimljiva osoba. Tata me je godinama ubeđivao da su svi njegovi rođaci ludi – istakla je Sofi.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: