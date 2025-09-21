Slušaj vest

Ilda Šaulić, popularna pevačica i ćerka kralja narodne muzike, Šabana Šaulića, gostovala je u emisiji "Pusti brigu" koja se emituje na Kurir televiziji.

Tom prilikom ona je govorila o svim aktuelnim temama i dešavanja u njenom životu, a na samom početku dotakla se estrade i njenog početka karijere:

Ilda Šaulić i Katarina Živković Foto: Kurir Televizija

- Ja sam odrasla u kući gde je muzika bila zastupljena i nekako mi je estrada uvek bila bliska, još od kada sam bila dete. A sa druge strane, upravo poznavajući estradu, videla sam da je to surov svet, pogotovo za jednu ženu i mladu devojku koja treba da ima i svoj stav i mišljenje - kaže Ilda i dodaje:

- Postoji mnogo ljudi koji žele da učestvuju u tvojoj karijeri i nameću neke stvari koje ti možda i ne bi želela, ali zarad nekog napretka pristaješ na neke stvari. Ja ne mogu da kažem da sam imala takva iskustva, jer sam mnogo zrelo ušla u svet muzike, imala sam trideset godina i znala sam šta hoću a šta neću.

Foto: Kurir Televizija

"Bilo mi je teže jer sam Šabanova ćerka"

- Ljudi kažu "Ti si ćerka Šabana Šaulića i tebi je to bilo mnogo lakše". Naprotiv, bilo je mnogo teže. Upustiti se u muziku gde je on Bog, gde je jedan neprikosnoven muzičar i ti treba sada da kreneš tim istim putem. Ja sam u tom trenutku bila nesvesna i predstavila sam se tako kako sam htela, a to je Bogu hvala bilo prihvaćeno. Mislim da sam imala i dobru pesmu - kaže Šaulić i dodaje:

- Moj otac je čovek koji se nikada nije bavio mojom karijerom. Nikada nije okrenuo ni jedan broj telefona kako bih ja negde bila pozvana, nikad. Moja majka i dalje odbija da se uključi u moju karijeru. Skoro mi je rekla "Ja sam sa tvojim ocem mogla da se dogovorim za dva minuta, ti si mnogo teška za posao." Tako da, estrada ima i dobre i loše strane. Vrlo je važno da kada zakorači u ove vode, vrlo dobro zna šta hoće i da ga niko u tome ne sputava.

