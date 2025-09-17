Slušaj vest

Luka Adžić, profesionalni fudbaler i unuk Šabana Šaulića, napunio je danas 26 godina.

Njegova tetka, Ilda Šaulić, podelila je emotivnu fotografiju na svom Instagram profilu.

Ilda mu čestitala rođendan

Luka Adžić slavi rođendan
Luka Adžić slavi rođendan Foto: Printscreen

Ona je okačila njegovu sliku na kojoj on šmekerski pozira i poželela mu srećan rođenan uz emotikon srca.

Podsećamo, Luka je oženjen i ima ćerkicu, a poznato je da je upravo on bio najveća zvezda svoj pokojnog dede Šabana Šaulića, koji je redovno pratio svog unuka na utakmicama dok je igrao u Crvenoj zvezdi jer je upravo Luka nastavio ljubav prema fudbalu koju je Šaban imao.

Ilda Šaulić Izvor: Kurir