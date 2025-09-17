Ilda Šaulić čestitala rođendan Luki Adžiću
PREDIVNA ČESTITKA! Ilda Šaulić poželela srećan rođendan Luki Adžiću, evo koliko fudbaler sada ima godina
Luka Adžić, profesionalni fudbaler i unuk Šabana Šaulića, napunio je danas 26 godina.
Njegova tetka, Ilda Šaulić, podelila je emotivnu fotografiju na svom Instagram profilu.
Ilda mu čestitala rođendan
Luka Adžić slavi rođendan Foto: Printscreen
Ona je okačila njegovu sliku na kojoj on šmekerski pozira i poželela mu srećan rođenan uz emotikon srca.
Podsećamo, Luka je oženjen i ima ćerkicu, a poznato je da je upravo on bio najveća zvezda svoj pokojnog dede Šabana Šaulića, koji je redovno pratio svog unuka na utakmicama dok je igrao u Crvenoj zvezdi jer je upravo Luka nastavio ljubav prema fudbalu koju je Šaban imao.
Pogledajte dodatni snimak:
