Starleta Aleksandra Subotić podelila je fotografiju na Instagramu i izdanjem iznenadila mnoge.

Naime, Aleksandra je poznata kao atraktivna crnka, a sada je stavila belu dugačku periku i pokazala kako bi izgledala kao plavuša.

Ona je imala afro lokne, a mnogi su komentarisali da ne liči na sebe i da joj ova promena ne stoji.

Pukla pare na operacije

Inače, Aleksandra je uradila niz estetskih zahvata, a poznato je da je korigovala usne, nos, jagodice, više puta je stavljala botoks, išla je na brazilsko podizanje zadnjice i uradila je nove zube. Najviše novca dala je na silikone, čak četiri puta išla je na operaciju poprsja.

- Samo za grudi sam dala 12.000 evra! Nikada ne bih potrošila toliko para da nisam morala. Doktor koji mi je prvi put operisao grudi upropastio me je. Ni drugi put nije ispalo kako treba, grudi su mi izgledale gore nego posle porođaja - rekla je svojevremeno Aleksandra za "Hit Informer" i dodala:

- Kakav lažan osmeh. Osmeh od 6.000 evra. Pa da je lažan nek je lažan. Imala sam 16 godina kada sam prvi put korigovala usne. Doktor nije znao da nisam punoletna, pa je pristao da mi uradi intervenciju. Pošto sam ubrizgala malu količinu silikona, počela sam šminkom da precrtavam usne, kako bi delovale još punije - rekla je starleta svojevremeno.

Ima spremačice

Inače, Aleksandra sa suprugom i decom živi u penthausu u Novom Sadu, a nedavno je otkrila da ima i spremačice.

- Imam bebisiterku koja mi pegla stvari. Ali pošto ona nije tu dve nedelje ja sam morala da peglam. Momak svoje stvari nosi u vešeraj, a ja imam većinu garderobe koja se ne pegla. Ako nosim nešto elegantno, onda to neko sredi. S peglom se do sada nisam družila, ali mi se jako dopalo, pa sam opeglala sve, pa čak i donji veš.

