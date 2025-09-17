Slušaj vest

Na početku devete sezone Elite, pažnju na sebe privukla je Sara Raičević, koja ne krije da je zainteresovana za Marka Janjuševića Janjuša.

I dok su Sara i Janjuš zajedno provodili vreme pod tušem i ona pokušava da ostavi što bolji utisak, u javnosti su se pojavili dokazi da je mnogima ostala dužna.

Na početku devete sezone Elite, pažnju na sebe privukla je Sara Raičević, koja ne krije da je zainteresovana za Marka Janjuševića Janjuša Foto: Boba Nikolić

Naime, kako je jedan stilista naveo, Sara mu duguje novac koji još uvek nije vratila, iako je bio dogovor da to uradi pre ulaska u rijaliti.

– Sve je trebalo da bude regulisano danas. Sačekao sam do poslednjeg trenutka da mi novac legne na račun. S obzirom na to da uplata nije izvršena, a dotična večeras ulazi u rijaliti, dužan sam da javno objavim o kome se radi i da se stane na put ovako neodgovornom i bezobraznom ponašanju – napisao je stilista, označivši Sarin Instagram profil.

Njen profil našao se i na stranici jednog online butika, koji je savetovao kolege da ne primaju porudžbine od nje.

Sara Raičević ušla u Elitu 9
Sara Raičević ušla u Elitu 9 Foto: Printscreen

– Drage naše kolege, na sledećem storiju ćemo objaviti kupca koji nije preuzeo paket, a poručio je u iznosu od 26.000 dinara. Na sve to laže da će preuzeti, što se, naravno, nije desilo. Topla preporuka za blok – naveli su iz butika, takođe označivši Sarin profil.

Zajedničko tuširanje

Marko Janjušević Janjuš i Sara
Marko Janjušević Janjuš i Sara Raičević završili zajedno ispod tuša Foto: Printscreen/Pink

Janjuš i Sara nedavno su se zajedno ispod tuša, a sve pod izgovorom da žure da se spreme za "Izbor za Mis i Mistera Elite".

Njih dvoje tokom tuširanja nisu skidali osmeh sa lica, a Sarine reakcije su svima zapale za oko.

kurir.rs/informer

Ne propustiteStarsTERZA SE VEĆ ZALJUBIO U ELITI! Rijaliti igraču nije bilo dovoljno ljubavnih blamova, sada pred kamerama otvorio dušu i šokirao
Terza se već zaljubio u Eliti 9
Stars"BILA SAM DILER, DRŽALI TEZGE, IMALA SAM I 3 DEVOJKE KOJE SU RADILE ZA MENE" Šok ispovest Milosave: Otkrila čime se bavila i kako sad živi!
Milosava Perunović.jpg
Rijaliti"SIN ME JE UCENJIVAO, PRETIO PREKO PRIJATELJA" Učesnik "Elite 9" tvrdi da su ga roditelji napustili, otac za sve krivi majku, a ovo je njena priča
dejan-ketic-reper-slavica-radu.jpg
Stars"STANIJA MI JE 24 SATA U GLAVI, DOĐE MI DA PLAČEM" Asmin van sebe, zakukao za starletom: Teško mi je...
stanija.png

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP544 Izvor: kurir tv