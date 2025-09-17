Slušaj vest

Na početku devete sezone Elite, pažnju na sebe privukla je Sara Raičević, koja ne krije da je zainteresovana za Marka Janjuševića Janjuša.

I dok su Sara i Janjuš zajedno provodili vreme pod tušem i ona pokušava da ostavi što bolji utisak, u javnosti su se pojavili dokazi da je mnogima ostala dužna.

1/3 Vidi galeriju Na početku devete sezone Elite, pažnju na sebe privukla je Sara Raičević, koja ne krije da je zainteresovana za Marka Janjuševića Janjuša Foto: Boba Nikolić

Naime, kako je jedan stilista naveo, Sara mu duguje novac koji još uvek nije vratila, iako je bio dogovor da to uradi pre ulaska u rijaliti.

– Sve je trebalo da bude regulisano danas. Sačekao sam do poslednjeg trenutka da mi novac legne na račun. S obzirom na to da uplata nije izvršena, a dotična večeras ulazi u rijaliti, dužan sam da javno objavim o kome se radi i da se stane na put ovako neodgovornom i bezobraznom ponašanju – napisao je stilista, označivši Sarin Instagram profil.

Njen profil našao se i na stranici jednog online butika, koji je savetovao kolege da ne primaju porudžbine od nje.

Sara Raičević ušla u Elitu 9 Foto: Printscreen

– Drage naše kolege, na sledećem storiju ćemo objaviti kupca koji nije preuzeo paket, a poručio je u iznosu od 26.000 dinara. Na sve to laže da će preuzeti, što se, naravno, nije desilo. Topla preporuka za blok – naveli su iz butika, takođe označivši Sarin profil.

Zajedničko tuširanje

Marko Janjušević Janjuš i Sara Raičević završili zajedno ispod tuša Foto: Printscreen/Pink

Janjuš i Sara nedavno su se zajedno ispod tuša, a sve pod izgovorom da žure da se spreme za "Izbor za Mis i Mistera Elite".

Njih dvoje tokom tuširanja nisu skidali osmeh sa lica, a Sarine reakcije su svima zapale za oko.

kurir.rs/informer

