RIJALITI UČESNICA POČINILA KRIVIČNO DELO, PA POBEGLA U ELITU! Takmičarka ojadila više butika, skandalozni dokazi isplivali javno...
Na početku devete sezone Elite, pažnju na sebe privukla je Sara Raičević, koja ne krije da je zainteresovana za Marka Janjuševića Janjuša.
I dok su Sara i Janjuš zajedno provodili vreme pod tušem i ona pokušava da ostavi što bolji utisak, u javnosti su se pojavili dokazi da je mnogima ostala dužna.
Naime, kako je jedan stilista naveo, Sara mu duguje novac koji još uvek nije vratila, iako je bio dogovor da to uradi pre ulaska u rijaliti.
– Sve je trebalo da bude regulisano danas. Sačekao sam do poslednjeg trenutka da mi novac legne na račun. S obzirom na to da uplata nije izvršena, a dotična večeras ulazi u rijaliti, dužan sam da javno objavim o kome se radi i da se stane na put ovako neodgovornom i bezobraznom ponašanju – napisao je stilista, označivši Sarin Instagram profil.
Njen profil našao se i na stranici jednog online butika, koji je savetovao kolege da ne primaju porudžbine od nje.
– Drage naše kolege, na sledećem storiju ćemo objaviti kupca koji nije preuzeo paket, a poručio je u iznosu od 26.000 dinara. Na sve to laže da će preuzeti, što se, naravno, nije desilo. Topla preporuka za blok – naveli su iz butika, takođe označivši Sarin profil.
Zajedničko tuširanje
Janjuš i Sara nedavno su se zajedno ispod tuša, a sve pod izgovorom da žure da se spreme za "Izbor za Mis i Mistera Elite".
Njih dvoje tokom tuširanja nisu skidali osmeh sa lica, a Sarine reakcije su svima zapale za oko.
kurir.rs/informer
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: