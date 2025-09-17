Slušaj vest

Učesnik "Elite 9", Asmin Durdžić, već dve godine vodi javni rat sa bivšom ženom Aneli Ahmić i njenom sestrom Sitom.

Asmin se predstavlja u javnosti kao preduzetnik, te se na mrežama neretko hvalio luksuznim životom, a Sita tvrdi da je on sve vreme obmanjivao javnost.

Nemački mediji tvrde da je on varalica

Nemački mediji tvrde da je Asmin Durdžić prevarant
Nemački mediji tvrde da je Asmin Durdžić prevarant Foto: Printscreen

Naime, ona je na društvenim mrežama podelila skrinšot za koji tvrdi da se nalazio u austrijskim medijima. Kako se tamo navodi, Asminove firme su u blokadi od 2022. godine. Kao dokaz je priložila i printskrin sa zvaničnog sajta privrednih dužnika, gde je objavljeno da Asminova firma drugoj firmi duguje 43.303 evra.

"Ovo je oficijalna državna stranica, na nemačkom to znači varalica i to sa sve njegovom slikom, ljudi moji", napisala je Sita uz sliku gde piše da je on prevarant.

Podelila je i poruku žene koja joj se javila na Instagramu, a koja tvrdi da je pravila kuću i za posao angažovala Asmina i njegovog brata koji su je prevarili za 80.000 evra, te da je o tome izveštavala čak i jedna austrijska televizija.

Asmin: "Ne daju mi da vidim Noru"

Podsetimo, Asmin je pri ulasku u "Elitu 9" otkrio zbog čega je odlučio da bude deo rijaliti programa.

- Ja sam svestan da će me neki razumeti, neki neće. Spuštao sam loptu sa njima 5, 6 puta, nisu mi dali da vidim Noru, govorili su mi da čekam da Aneli izađe iz rijalitija. Verovatno se boje onoga što sam ja u afektu rekao oko DNK testa, ja to nisam zapravo mislio. Nora je moje dete, živela je sa mnom, a ne daju meni da je vidim. I svaka emisija je pljuvanje mene i Stanije, ne znam šta im je ona kriva. Ja nikada nisam bežao" - pričao je Asmin.

