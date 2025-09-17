Slušaj vest

Učesnik "Elite 9", Asmin Durdžić, već dve godine vodi javni rat sa bivšom ženom Aneli Ahmić i njenom sestrom Sitom.

Asmin se predstavlja u javnosti kao preduzetnik, te se na mrežama neretko hvalio luksuznim životom, a Sita tvrdi da je on sve vreme obmanjivao javnost.

Nemački mediji tvrde da je on varalica

Nemački mediji tvrde da je Asmin Durdžić prevarant Foto: Printscreen

Naime, ona je na društvenim mrežama podelila skrinšot za koji tvrdi da se nalazio u austrijskim medijima. Kako se tamo navodi, Asminove firme su u blokadi od 2022. godine. Kao dokaz je priložila i printskrin sa zvaničnog sajta privrednih dužnika, gde je objavljeno da Asminova firma drugoj firmi duguje 43.303 evra.

"Ovo je oficijalna državna stranica, na nemačkom to znači varalica i to sa sve njegovom slikom, ljudi moji", napisala je Sita uz sliku gde piše da je on prevarant.

Podelila je i poruku žene koja joj se javila na Instagramu, a koja tvrdi da je pravila kuću i za posao angažovala Asmina i njegovog brata koji su je prevarili za 80.000 evra, te da je o tome izveštavala čak i jedna austrijska televizija.

Asmin: "Ne daju mi da vidim Noru"

Podsetimo, Asmin je pri ulasku u "Elitu 9" otkrio zbog čega je odlučio da bude deo rijaliti programa.

- Ja sam svestan da će me neki razumeti, neki neće. Spuštao sam loptu sa njima 5, 6 puta, nisu mi dali da vidim Noru, govorili su mi da čekam da Aneli izađe iz rijalitija. Verovatno se boje onoga što sam ja u afektu rekao oko DNK testa, ja to nisam zapravo mislio. Nora je moje dete, živela je sa mnom, a ne daju meni da je vidim. I svaka emisija je pljuvanje mene i Stanije, ne znam šta im je ona kriva. Ja nikada nisam bežao" - pričao je Asmin.

