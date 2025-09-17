Slušaj vest

Maneken Bane Janković, koji je stekao popularnost učešćem u rijalitiju 'Farma', gde je upoznao pevačicu Katarinu Živković, ponovo je dospeo u žižu javnosti nakon što je Boki 13 izneo šokantne tvrdnje da mu se Bane navodno nabacivao.

Kako se Bane proslavio?

Pre skoro 15 godina svi su znali koliko je Katarina Živković bila ludo zaljubljena u Baneta Jankovića.

Veza, kao i sam raskid bili su i te kako burni o čemu su svojevremeno izveštavali svi domaći medijii, međutim kako je vreme odmicalo strasti su se stišale i svako je krenuo na svoju stranu.

Ona se posvetila karijeri, dok je bivša ljubav Kaće Živković dve godina nakon raskida upoznao ženu svog života, Mirjanu, sa kojom je ljubav krunisao brakom, a 2017.godine dobio i ćerkicu Melinu.

Bane je pronašao sreću sa Mirjanom i njihova ljubav do sada nijednom nije pala u iskušenje bilo koje vrste. Vode miran porodični život sa svojom decom, uprkos zlonamernim izvorima koji su tvrdili da je dugo patio za Kaćom.

- Godinama pokušava da je preoboli, oženio se, dobio dete, a još misli na nju i kad god je sretne njemu nije dobro. Od velike sekiracije i stresa oko Kaće, Bane je ostao i bez kose - otkrio je pre nekoliko godina za "Pink.rs" izvor blizak Jankoviću koji je inače o odnosu sa pevaćicom jednom prilikom ovo izjavio:

- Mediji me više ne zanimaju, to mi je bilo zanimljivo ranije kada sam bio mlađi, sada sam posvećen porodici. O Kaći mislim sve najbolje, ostali smo u dobrim odnosima, čak se nekad i sretnemo u klubovima gde nastupa, upoznala se i sa mojom suprugom - rekao je Bane.

"Muvala su me dva frajera sa estrade"

- Iz Velikog brata je bio Mladen, iz Farme je bio Bane - rekao je Boki 13 u Amidžiju, što je šokiralo sve.

- Lažeš me?! Muvao te je Bane? - pitao ga je Ognjen Amidžić.

