Slušaj vest

Voditelji Bora Santana i Filip Đukić u emisiji ''Radio Amnezija'' koju će voditi ove cele sezone, odlučili su da im danas naredni gost bude Miljana Kulić.

- Miljana kako se osećaš? - upitao je Filip.

- Super, ali ne planiram da se družim već da budem dobro poslovna. Žurka je bila sinoć top i sve me živo boli - rekla je Miljana.

- Đukić kaže da ga ubi jezik, peče ga - rekao je Bora.

- Pa dobro, meni je bila žurka top - nasmejala se Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Proveli vrelu noć zajedno

Inače, tokom žurke su se Miljana i Filip strasno ljubili, a Đukić je prepričavao cimerima kako su imali vrelu noć.

- Šta bi Miljani sinoć? Odlepila je, čuo sam da je plakala na drugom kraju sobe - govorio je Miki.

- Ma sprda se, prebaci ona tako malo i vrati se. Sad smo se smejali. Mi smo se tako ljubili i u "Zadruzi 3" i zaj*bavali se - govorio je Filip.

- Ti si kapacitet - dodao je Miki.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Ne propustiteStarsRIJALITI UČESNICA POČINILA KRIVIČNO DELO, PA POBEGLA U ELITU! Takmičarka ojadila više butika, skandalozni dokazi isplivali javno...
IMG-20250914-WA0001.jpg
StarsSOFI TKAČENKO DOBILA ZABRANU ULASKA U EU? Tvrde da je bila član organizovane grupe, a ovo su svi detalji iz njene mračne prošlosti...
WhatsApp Image 2025-07-25 at 12.04.59 PM (6).jpeg
StarsOGLASILA SE DRUGARICA NABILDOVANE DEVOJKE KOJA JE POMUTILA UM JANJUŠU! Šokirana je celom pričom, otkrila sočne detalje
janjus.jpg
StarsOTKRIVENI ZABRANJENI DETALJI JANJUŠEVOG UGOVORA! Evo koliko para je dobio za Elitu 9, a jedan deo novca neće ići njemu: Ja sam human...
IMG-20250913-WA0275.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP549 Izvor: kurir televizija