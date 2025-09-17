FILIP ĐUKIĆ IMAO STRASTVENU NOĆ SA MILJANOM! Pala ozbiljna akcija pa se odmah pokajao: Priznao da ga peče ovaj deo tela...
Voditelji Bora Santana i Filip Đukić u emisiji ''Radio Amnezija'' koju će voditi ove cele sezone, odlučili su da im danas naredni gost bude Miljana Kulić.
- Miljana kako se osećaš? - upitao je Filip.
- Super, ali ne planiram da se družim već da budem dobro poslovna. Žurka je bila sinoć top i sve me živo boli - rekla je Miljana.
- Đukić kaže da ga ubi jezik, peče ga - rekao je Bora.
- Pa dobro, meni je bila žurka top - nasmejala se Miljana.
Detaljnije pogledajte u nastavku:
Proveli vrelu noć zajedno
Inače, tokom žurke su se Miljana i Filip strasno ljubili, a Đukić je prepričavao cimerima kako su imali vrelu noć.
- Šta bi Miljani sinoć? Odlepila je, čuo sam da je plakala na drugom kraju sobe - govorio je Miki.
- Ma sprda se, prebaci ona tako malo i vrati se. Sad smo se smejali. Mi smo se tako ljubili i u "Zadruzi 3" i zaj*bavali se - govorio je Filip.
- Ti si kapacitet - dodao je Miki.
Detaljnije pogledajte u nastavku:
Pogledajte dodatni snimak: