Slušaj vest

Voditelji Bora Santana i Filip Đukić u emisiji ''Radio Amnezija'' koju će voditi ove cele sezone, odlučili su da im danas naredni gost bude Miljana Kulić.

- Miljana kako se osećaš? - upitao je Filip.

- Super, ali ne planiram da se družim već da budem dobro poslovna. Žurka je bila sinoć top i sve me živo boli - rekla je Miljana.

- Đukić kaže da ga ubi jezik, peče ga - rekao je Bora.

- Pa dobro, meni je bila žurka top - nasmejala se Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Proveli vrelu noć zajedno

Inače, tokom žurke su se Miljana i Filip strasno ljubili, a Đukić je prepričavao cimerima kako su imali vrelu noć.

- Šta bi Miljani sinoć? Odlepila je, čuo sam da je plakala na drugom kraju sobe - govorio je Miki.

- Ma sprda se, prebaci ona tako malo i vrati se. Sad smo se smejali. Mi smo se tako ljubili i u "Zadruzi 3" i zaj*bavali se - govorio je Filip.

- Ti si kapacitet - dodao je Miki.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Pogledajte dodatni snimak: