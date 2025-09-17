Slušaj vest

Natalija Trik FX, koja je godinama u braku sa kolegom Sanijem Trik FX, sa kojim je dobila sina, otkrila je da nije u dobrim odnosima sa rođenim bratom.

- Oni mene da komentarišu, oni koji su me unakazili. Nikad nikome nisam želela zlo, ali me je to osvestilo jer sami su se izdali. Ne mogu da kažem da mi je svejedno, jer jedan od tih osoba je moj rođeni brat, ali sam shvatila da ja tom čoveku nikad u životu nisam ništa značila. Trebalo mi je 53 godine da shvatim, ali nažalost tako je. Žao mi je što je tako, jer da sam pogrešila, izvinila bih se, ali kad nešto ne pogrešiš, a neko te mrzi. Mrzi te rođeni brat, ej znaš koliko moraš da budeš jak, jer to je mnogo teško - rekla je Natalija.

"Oprostila sam mu ružne stvari"

1/6 Vidi galeriju Natalija i Sani Trik FX Foto: ATAIMAGES, Kurir Televizija, Damir Dervišagić

Natalija i Sani Trik FX važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, međutim nedavno je iznela nepoznate detalje iz njihovog braka.

- U mladosti sam doživela jako ružne stvari s njegove strane, to sam oprostila, nisam zaboravila, i život se nastavio dalje u dobrom smeru. Sebi, sa ovom pameću nikada ne bih dozvolila stvari koje sam dozvolila tada, započela je Natalija Trik FX, pa se nadovezala na "aferu" koju je navodno imala u rijalitiju sa Banetom Jankovićem, tadašnjim dečko pevačice Katarine Živković:

1/5 Vidi galeriju Bane Janković i Kaća Žiković dok su bili u ljubavi Foto: Damir Dervišagić

- Nikada nisam volela mlađe muškarce, niti volim sada. Volim ostvarene muškarce, da lepo izgledaju, da su prosedi, dobro situirane jer sam i ja dobro situirana. Mlađi muškarac me nikada nije zanimao, pogotovo ne javno da se ja eksponiram, drugo ljudi ne kapiraju, ovo je Balkan, ja imam slobodnije ponašanje zbog mog plesa, znači ja i moj muž smo plesači i meni je normalno da izađem u klub i da đuskam sa nekim muškarcem, ali to ne znači da ja flertujem, da ja dajem njemu povod, rekla je ona nedavno za hypetv.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: