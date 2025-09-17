Slušaj vest

Tea Tairović jedna je od najtraženijih pevačica mlađe generacije, a svojim izgledom nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Njeni stajlinzi su često tema komentarisanja na mrežama, a ni ovoga puta nije bilo drugačije.

Mlada muzička zvezda na novoj fotografiji ostavlja bez daha svojom harizmom i besprekornim stilom. Njena figura, savršeno naglašena providnim kombinezonom ukrašenim crnim tačkicama, odiše elegancijom, ali i hrabrošću. Uz raskošnu, blago talasastu kosu koja pada niz ramena i efektnu šminku koja ističe oči i crte lica, Tea zrači kao prava diva modernog doba.

ea01 News1 Nenad Kostic.jpg
Foto: Nenad Kostić

Kombinezon koji nosi oduševio je sve pratioce na Instagramu, ali i mnoge modne kritičare, a kao što je i poznato to je delo kreatora Bojana Petrovića, sa kojim Tea godinama ima sjajnu saradnju.

Poznato je da je Tea stalno ulaže veliku količinu novca u svoje odevne kombinacije za nastupe, i da na svakom nastupu ima novu odevnu kombinaciju koja svaki put ostavlja bez teksta.

"Neka Gori", "Lepotica", " Zvezda", "Neka gori Balkan", "Najlepša" su samo neki od komentara, a na fotku je odreagovala i njena koleginica Sanja Vučić koja je stavila smajlije oduševljenja.

Tea Tairović sa suprugom
tea.jpg
Screenshot 2025-07-14 at 14.34.48.jpeg
TeaTairović (4).jpeg

