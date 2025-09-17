Slušaj vest

Pevačica Goca Božinovska (60) objavila je fotografije sa letovanja i sve oduševila.

Goca je sa prijom otišla na odmor, a kako uživaju pokazale su na društvenim mrežama.

Goca Božinovska sa prijom na letovanju

Goca Božinovska ispija piće na plaži Foto: Printscreen

Njih dve su se na plaži opuštale uz aperol špric, a pevačica je kosu podigla u neobaveznu punđu dok na licu nije imala trunku šminke.

Ona je potom pozirala u plavom bikiniju i pokazala da iako je zakoračila u sedmu deceniju uspeva da održi vitku figuru.

Radila botoks

Podsetimo, Goca je svojevremeno priznala da se nije osećala dobro nakon što je išla na tretman botoksa.

- Imala sam problem s botoksom. Primetila sam promene na licu u vreme kad sam snimala jednu emisiju na RTS jer sam izgledala kao plastična lutka. Nisam žena koja se zateže putem tih varijanti do neprepoznatljivosti i nemam previše iskustva s takvim intervencijama, ali za ovo se videlo da nešto nije kako treba - rekla je Goca tada za medije i dodala:

1/8 Vidi galeriju Goca Božinovska se pokajala zbog botoksa Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

- Mislim da mi telo nije dobro reagovalo na botoks i izgledala sam kao pokvarena lutka. Rekla mi je posle žena kod koje sam bila da moje telo jednostavno tako reaguje i da je potrebno vreme da se sve smiri i slegne. Posle toga botoks nisam stavljala. Mislim da sam ja samo za kreme i te varijante. Svi su primetili da nešto nije u redu, a posle je bilo kasno, ne može botoks da se izvadi kad se stavi, može samo da ispari. Jesam ja izgledala mlađe, ali izobličeno i nekako ukočeno. Otad nisam više stavljala i sad sam skeptična, pa ni drugima ne preporučujem. Svaka čast pevačicama koje se non-stop botoksiraju, ja više ne smem.

Pogledajte dodatni snimak: