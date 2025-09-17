Slušaj vest

Deveta sezona rijaliti programa “Elita“ otpočeta je u subotu, a u Belu kuću se uselilo pedeset i tri nova takmičara. Samo par dana nakon početka emitovanja na poznato imanje ušao je i voditelj Milan Milošević kako bi došlo i do prvog “Pretresa nedelje“ nakon kog su isplivale brojne nove informacije o aktuelnim takmičarima.

Milan je u razgovoru za medije progovorio o glavnim temama u Beloj kući, ali i o Asminu Durdžiću koji je upravo u njegovoj emisiji izneo detalje odnosa sa Aneli Ahmić.

- Izgorelo je sve i tek će da gori, svi su videli spektakularno otvaranje, ali i prvi “Pretres nedelje“ koji je obeležio ovu nedelju i stvari koje su se tada desile, a o kojima će se tek pričati. Sve mi je prezabavno, a posebno to da imamo čoveka o kojem dve godine pričamo i sada možemo da čujemo njegovu stranu priče oči u oči, jer drugo je oglašavanje koje je on imao preko tastature, jer tada smo svi jaki, a ovako se nadam da moramo da pričamo istinu. Čuli smo njegovu stranu priče, pre toga Anelinu, pa Sitinu, Groficinu, ma i Lukinu, Bože me oprosti tu j*** lud zbunjenog – našalio se Milan, a onda dodao:

- Kada je rekao da će Sita i on zatresti izolaciju, moram reći da je tu bio dvosmislen, jer kad se tresu zidovi izolacije zna se šta je. On je već rekao da je imao odnose sa Sitom, pa onda demantovao, ali oni izgovaraju i demantuju kako njima odgovara i kako vetar duva – priča voditelj, a iako je sa Asminom razgovarao profesionalno otkriva da upravo protiv njega ima pokrenute i tužbe.

- Ne mislim da će lupati na kapiju, jer mnogo je smiren i pribran i mislim da će pokazati neku drugu stranu svoje ličnosti, nego onu koju je pokazao na društvenim mrežama kada je sve pljuvao. Imam devet tužbi protiv njega, ali sam veliki profesionalac i svakome dajem priliku da ispriča svoju priču i naše tužbe nemaju veze sa tim. On je mene lično vređao i podneo sam tužbe protiv onih koji na bilo koji način ukaljaju moje ime, ali to niko neće moći da primeti. Novi period je ispred nas i mnogo ljudi me je u rijalitiju vređalo, ali ja sam tu zbog gledalaca i da njima bude dobro, a priča o Asminu zanima ceo auditorijum. Neće morati da izlazi zbog suđenja sa mnom odložio sam za neka druga vremena, a možda se i van suda dogovorimo za neku lovu.

Milošević očekuje da u nastavku rijaliti programa u Belu kuću ušeta cela porodica Ahmić.

- Voleo bih da ih sve spojimo u rijalitiju pa neka se kolju i svađaju, ali tako ćemo verovatno da saznamo pravu istinu. Očekujem ulazak Site Ahmić, jer je ona mnogo upetljana u celu priču i sada je ispalo i da je prodala sestrin auto, a Luka kaže da je to uradila zbog iznude koju je imala. Moraju se pojaviti Ahmićke da bi ta priča bila potpuna, ne može Luka da zastupa njihove interese. Mnogo su upetljane, a ne može ni on jadan sam – priča Milan, a onda otkrio i da li bi on nekada ušao u rijaliti.

- Pristao bih za određenu sumu novca, jer je i mene rijaliti iznedrio i uvek bi se vratio odakle sam došao. Odlično bih se snašao, ali za sve postoji cena.

Brojni ljubavni odnosi obeležili su prethodnu sezonu, a on je na svoj način prokomentarisao iste.

- Veliki je haos ispao nakon što sam pričao o porukama Karića i Anđele, ali eto Karić je bio sa Andreom na moru bilo je sve savršeno i odjednom je sve puklo. Poruke sa Sofijom, pa Anđelom sve se to nakupilo. Karić kaže da on tako komunicira sa devojkama i da je Andrea znala, ali očigledno joj je zasmetalo i da je to bila kap koja je prelila čašu. Za poruke sa Anđelom sam znao od početka, ali za poruke sa Sofijom nisam – iskren je bio voditelj, pa se dotakao i ljubavi između Ene i Peje, ali i ulaska Mikija Dudića u “Elitu 9“.

- Oni se vole i kažu da sledi svadba kad izađe Miki Dudić. Verujem u njihovu ljubav i verovao sam uvek. Nisam očekivao ulazak Mikija Dudića, ali oni su rijaliti familija. Kada su bili Zlata, Peja, Hasan, prošla sezona mali Jovan, sada neka uđe i Miki i mislim da će se odlično snaći.

Nakon poslednje emisije “Narod pita“ na društvenim mrežama se vodi polemika da je došlo do raskida između Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić.

- Svi to pričaju, ali i da su pratili njen TikTok lajv koji je bio iz drugog stana, a taj stan je iznajmio njen otac i da je samo njeno kuče bilo tu, što je jako zanimljivo. Otužno mi je prošao njen rođendan, ni čestitke, ni poruke nije objavljivala, samo se zahvalila na poklonima i to je to, kao da nije rođendan. Malo je sve to čudno. On je u emisiji isponižavao najstrašnije, ali Anđela nekako to voli i oprosti čas posla. Ona se nada pomirenju, ali mislim da nema ništa od toga. Nisam se čuo sa njima, čestitao sam joj rođendan, ali nije mi odgovorila možda i nije videla od toliko poruka, a ona kad se zaljubi samo je tim opterećena – otkrio je Milan koji smatra da je ovoj ljubavi došao kraj.

- Sve je neozbiljno i ispostaviće se da je sve što je Lepi Mića pričao zapravo i istina. Anđeli je u emisiji baš bilo neprijatno, smorila se kao puma. Mislim da je tu kraj, ali neću ništa da tvrdim, jer nemam dokaza ni za šta, ali neobično je da joj rođendan nije čestitao i nije stavio neki stori, pa bar zbog onih fanova što kaže Luka.

