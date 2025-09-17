Slušaj vest

Nada Topčagić otkrila je svoj recept za ajvar koji pravi 35 godina.

Nada je poznata na estradi upravo i po ajvaru, a svi koji su ga probali bili su oduševljeni.

Isplivao recept

- Za mene je ajvar ozbiljna stvar. To nije jelo, to je obaveza - rekla je Nada ranije, objašnjavajući kako protiču jesenji dani u njenom domu.

Nada je ispričala kako pre nego što počne sa pripremom starog, srpskog jela, opere ruke sodom biokarbonom umesto samo deterdžentom.

Nada Topčagić

- Ne želim da hemikalije pokvare ukus ili zdravlje. Soda sve uklanja, a prirodna je - obrazlaže Nada.

Tegle se ribaju četkama, peru u vreloj vodi i suše u rerni. I nijedna se ne koristi dok nije potpuno suva. Paprike bira kao da ih sprema za takmičenje tj. svaku pere, proverava, čisti, peče dok ne pocrni taman koliko treba, da se lako ljušti...

Al ajvar Nade Topčagić svi hvale jer uspešno održava kvalitet dugi niz godina, a trik koji pravi razliku dolazi u završnom postupku pripreme:

- Kad skuvam ajvar, još vreo ga sipam u tegle. I to do samog vrha, toliko da se poklopac jedva navuče. Onda svaku teglu umotam u krpe i poređam u korpu umotanu u ćebe - otkriva Nada.

- Toplota mora da se zadrži. To je ono što čuva ajvar, čini ga gustim, punim i trajnim. Taj trik mi je davno rekla jedna baka i ne postoji u kuvarima. To se prenosi šapatom - rekla je pevačica uz smeh.

Kurir / Hello

