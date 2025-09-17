Slušaj vest

Iako je tek prva nedelja rijalitija "Elita 9" mnoge priče su se pokrenule i svašta se zakuvalo.

Pojedini takmičari već imaju simpatije, a izgleda da je to situacija i sa Miladinom Srdanovim i Teodorom Arsić.

Prstići ispod pokrivača

Ulesnici Elite 9 Foto: Boba Nikolić

Dok je većina takmičara spavala i koristila slobodno vreme da odmori njih dvoje su se osamili u dvorištu Bele kuće.

Oni su se ušuškali ispod jorgana, a ostaje da vidimo da li će ih ovo zbližavanje dovesti do ljubavne veze obzirom da se u jednom momentu moglo primetiti pomerenja ruku i prstića.

Detaljnije u nastavku:

Ne propustiteStarsTERZA SE VEĆ ZALJUBIO U ELITI! Rijaliti igraču nije bilo dovoljno ljubavnih blamova, sada pred kamerama otvorio dušu i šokirao
Terza se već zaljubio u Eliti 9
StarsRIJALITI UČESNICA POČINILA KRIVIČNO DELO, PA POBEGLA U ELITU! Takmičarka ojadila više butika, skandalozni dokazi isplivali javno...
IMG-20250914-WA0001.jpg
Rijaliti"SIN ME JE UCENJIVAO, PRETIO PREKO PRIJATELJA" Učesnik "Elite 9" tvrdi da su ga roditelji napustili, otac za sve krivi majku, a ovo je njena priča
dejan-ketic-reper-slavica-radu.jpg
Stars"BILA SAM DILER, DRŽALI TEZGE, IMALA SAM I 3 DEVOJKE KOJE SU RADILE ZA MENE" Šok ispovest Milosave: Otkrila čime se bavila i kako sad živi!
Milosava Perunović.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP548 Izvor: kurir tv