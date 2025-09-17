Teodora Arsić se pipkala sa Miladinom Srdanovim ispod pokrivača
Stars
IZAŠLI NA OVU HLADNOĆU, POKRILI SE, A ONDA SU KRENULI DA RADE PRSTIĆI! Šokantne scene iz Elite: Novi učesnici prave haos (VIDEO)
Slušaj vest
Iako je tek prva nedelja rijalitija "Elita 9" mnoge priče su se pokrenule i svašta se zakuvalo.
Pojedini takmičari već imaju simpatije, a izgleda da je to situacija i sa Miladinom Srdanovim i Teodorom Arsić.
Prstići ispod pokrivača
Ulesnici Elite 9 Foto: Boba Nikolić
Vidi galeriju
Dok je većina takmičara spavala i koristila slobodno vreme da odmori njih dvoje su se osamili u dvorištu Bele kuće.
Oni su se ušuškali ispod jorgana, a ostaje da vidimo da li će ih ovo zbližavanje dovesti do ljubavne veze obzirom da se u jednom momentu moglo primetiti pomerenja ruku i prstića.
Detaljnije u nastavku:
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši