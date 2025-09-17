Slušaj vest

Neca Lazić otkriva da je Kristina Spalević trpela nasilje od Kristijana Golubovića i da podržava to što ga se konačno otarasila.

Kristina i Kristijan krajem avgusta obavestili su javnost da više ne žive zajedno. U jeku spekulacija da varaju javnost i da će se uskoro pomiriti za naš portal oglasio se bivši zadrugar Neca Lazić koji je svojim očima video kako Golubović zlostavlja nevenčanu suprugu.

Neca Lazić ističe da mu je drago što je Kristina promenila ploču i što konačno razume kroz šta su on i njegov brat Peca prolazili, ali da to ne menja njegovo mišljenje o njoj.

- Drago mi je ako je Kristina stala na moju ili Pecinu stranu, ali to kod mene nema težinu jer kada je trebalo da bude objektivna ona ga je branila. Sve što je pljuvala, sada liže. Mogu samo ja njoj da pružim podršku iako me u ovoj situaciji nije nje žao zato što je znala s kim živi. Ne zna što je sve to do sad trpela, možda ga se plašila ili šta znam - kaže Neca Lazić koji veruje da je Kristinin i Kristijanov raskid definitivan.

- Ne mislim da su ti njihovi sukobi fejk, mislim da ona trpi nasilje od njega i da prolazi golgotu i da je na neki način sad videla priliku da se otkači od njega, iskoristila je ovu glupaču što je sad ušla u rijaliti. Svakako, podržavam što se sklonila od Kristijana, on je nasilnik koji treba da bude u zatvoru. Golubović je Kristinu tukao i u rijalitiju, zlostavljao, gušio, mogao je da je ubije.

Bivši zadrugar angažovao je tim advokata koji će mu pomoći da dobije pravdu nakon svega što mu je Kristijan učinio.

- Moji advokati za koje ne žalim novac će tek reagovati, a Kristijan će sigurno posle svega što je uradio otići u zatvor jer sada nema ko da ga štiti. On je za mene svakako mrtav, ali što se tiče suda i zakona neću stati dok on ne ode u zatvor jer je naneo teške fizičke povrede mom bratu, a psihičke meni sa svime što je radio - kaže Lazić i dodaje da je od tužbe za Kristinu za sada odustao.

- Kristina ima sreću što mi je žao nje i dece, nju za sada neću tužiti. Biću dobar čovek, jer vidim da se malo trznula. O tužbi ću ponovo razmišljati ako se bude ponovo pomirila sa Kristijanom, tada ću je tužiti zato što bi to značilo da je sve ovo bila farsa i fejk.

Na samom kraju Neca Lazić se osvrnuo na tvrdnje Aleksandre Babejić da je Mina Vrbaški na hodočašću bila pijana svakog dana.

- Mina Vrbaški nije lojalan prijatelj Kristini. Očekujem od obe izvinjenje za sve što su rekle za mene. Koliko god da je Mina loša, a loša je, apsolutno sam siguran da na hodočašće nije išla pijana. To su laži Kristijana Golubovića. Tako je pljuvao i bivšu ženu Ivanu dok je bio sa Kristinom. Kristina jeste trpela nasilje, ali njoj karma vraća zbog svega.

