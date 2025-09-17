Slušaj vest

Bora Santana sedeo je danas u "Eliti" sa Sarom Raičević, Ivom Stupar i Ilijom Pečenicom i počeo da komentariše pobednicu ''Zadruge 6'' i pobednicu ''Elite 7'', odnosno Aleksandru Nikolić i Anitu Stanojlović.

Sukob oko obrazovanja

Santana je njih urnisao prozivkama i par puta istakao koliko su neobrazovane.

- Aleksandra je pobedila u šestoj sezoni, a Anita u sedmoj sezoni. To su ti pobednice koje ne znaju dve rečenice da sastave i one su pobedile. Sad da ih pitaš tri glavna grada one ne bi znale - rekao je on.

Anita Stanojlović Foto: Printskrin/Instagram, Pritnscreen/Instagram

- One bre ne bi znale ni s kim se graniči Srbija, je l' si lud? Mada, to nije presudno, ali ti kažem... Ne znaju himnu svoje zemlje i to je tako. Nemam ništa protiv njih, ali samo vidi s kim je Anita bila u vezi. Bila je sa Zolom - kazao je Bora potom.

Aleksandra Nikolić ne ulazi u Elitu 9 Foto: Printscreen Instagram

- Ne znam ni ko je Zola - rekla je Iva Stupar, a Santana je nastavio da priča o Aniti i Aleks.

Podsetimo, naširoko se pričalo da je pobednica "Elite" Anita Stanojlović otpočela vezu sa prijateljem Filipa Đukića, Boškom Pejovićem Boškićem, ali romansa, po svemu sudeći, nije potrajala.

Boškić je otpratio Anitu sa društvenih mreža, a ona nije želela da detaljiše o razlozima raskida. 

- Što se tiče Boška, on nije deo javnog sveta, nije nikada ni želeo da bude, bar je tako meni rekao... Veza nam nije započeta javno, niti okončana javno, tako da ne bih to uopšte komentarisala - jasna je bila Anita za "Pink".

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP548 Izvor: kurir tv