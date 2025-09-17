Slušaj vest

Bora Santana je uputio uvrede Aniti Stanojlović, rekavši da, uprkos pobedi u rijalitiju "Elita 7", navodno nema ni dinara u džepu.

Stanić, koji je najbolji prijatelj Anite, branio ju je.

- Kakva je Anita pobednica kad sad nema dinara? Ona ima za život, ali ništa nije napravila - rekao je Bora.

- Kako nije? Ima svoj brend bodimistova - rekao je Uroš.

- Ja ne mogu da imam mišljenje o njoj kad je bila udata za Matoru - dodao je Bora.

- Šta su drugi radili ona je top. Šta je radila Mina Vrbaški? Nemoj Anitu da diraš - besneo je Stanić.

- Ja sam dobar sa njom, Anita nam je snajka sa četiri stane. Preko Zole, preko Matore, preko Đukića i preko Anđela. Sa četiri strane nam je snajka - pričao je Santana.

"Filip je ozbiljan šmeker"

Na pitanje da li misli da će neka devojka privući pažnju gorepomenutog Filipa Đukića, Anita je nedavno rekla sledeće:

⁠- Filip je slobodan dečko, a pre svega ozbiljan šmeker. Mislim da će mnogim devojkama on privući pažnju, svakako ono što sam ispratila do sada nijedna devojka u kući nije njegov tip, ali ja mu svakako želim sreću u izboru one prave.

Raskrinkala Anđela Rankovića

Na pitanje o bivšem dečku Anđelu Rankoviću, Anita je otkrila da zna da ima partnerku koja je udata i ima decu.

- Mislite udatu zauzetu ženu sa dvoje dece? Da, videla sam. Nadam se da je prihvaćena. Ja znam sve. Iako smo blokirani, naša podrška mi šalje. Nadam se da je mama Ljilja prihvatila zauzetu snajku s dvoje dece.

