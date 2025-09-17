Slušaj vest

Slađa Porđelina Lazić sumnja da je u drugom stanju, ali ne želi da Borislav Terzić Terza bude otac njenog deteta.

- Posumnjala sam da sam u drugom stanju, u tom trenutku sam želela da imam porodicu, ali nisam još uvek uradila ništa i sumnjam da jesam. Ja ne želim da Terza bude otac mog deteta - rekla je Slađa.

- Da li ste radili na bebi? - pitao je Joca.

- Pa ne znam, možda su se moje želje poklopile. Ja svako jutro osećam mučninu i rekla sam to mami - dodala je ona.

- Ako se desi da li ćeš da zadržiš dete? - pitao je Joca.

- Ne. Neću da on bude moja interesne sfera - odgovorila je Slađa.

- Kad planiraš da radiš test? - pitao je voditelj.

- Ja to odlažem zbog mog ciklusa. Duže mi kasni nego što bi trebalo. Pod stresom sam i ne bih volela da to sad uopšte uradim. Ja neću ni da radim test. Moja mama je za to da zadržim bebu, ona je oduševljena, tata je oduševljen. To bi bila moja prva trudnoća u životu, ali ne želim to sa njim. Ja kad volim ja obožavam i borim se za ljubav. Ne bi se više borila nikad i ništa mi se više ne sviđa - pričala je ona.

Otkrila sve detalje o vrelim letnjim noćima s Anđelom Rankovićem

- Milion neprijatelja imam u Eliti 9. Maja, Alibaba, Bebica, Teodora, ova neka mala Boginja, ne znam ni kako se zopve i preziva, pa Vanja, Kačavenda, sad sam počela da gotivim Ivana Marinkovića. Anđelo je moj prijatelj, videli smo se preko leta sada nekoliko puta. Bili smo dobri u Eliti, sa Anitom se više ne družim. Bila sam sa Anđelom na nekoliko ručkova, bio je i dnevni i noćni termin... On je meni super drug. Izašli smo dva tri puta u grad uveče. Anđelo je kulturan i dobar dečko, sve drugarski, on mi je skoro najbolji drug... Svašta ćete pomisliti. Čak smo imali i sobu sa džakuzijem, ništa nije bilo, on se sam kupao, bili smo zajedno do 3, 4 ujutru. Ja njega obožavam, mnogo ga volim i cenim i obožavam, to je ta kultura i nivo, najbolji dečko tamo - rekla je Slađa.

Ponizila Anitu

- Ja sam se preko leta najviše družila sa Terzom, sa Anđelom sam se videla nekoliko puta preko leta i mi se volimo kao drugari i smatram da je Anđelo muškarac kog svako može da poželi. Rekla sam Aniti da treba da se bori za ljubav, a ona je izjavljivala da je on gej, ona nikad neće naći dečka kao što je on. Anita i ja se ne pratimo na Instagramu, ja sam njoj zamerila to što mi je na Elitoviziji rekla da sam blam. Ja sam joj posle toga opet pružila priliku, bila je Đukićeva kombinacija, to je klasična kombinacija bila. Filip kada je bio na Zlatiboru pitala sam ga, on je rekao samo seks je bio između njih... Bila mu je samo na poziv - kaže Poršelina.

