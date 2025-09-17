Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Stefan Karić utučen je zbog iznenadne smrti bivšeg kapitena Crvene zvezde, Dejana Milovanovića, koji je preminuo u 42. godini, na terenu, tokom utakmice između Zvezdare i PKB-a u ligi veterana.

Karić se oglasio na Instagramu, gde je objavio tužnu objavu Crvene zvezde o iznenadnoj smrti Dejana i oprostio se:

Počivaj u miru, brate - napisao je on i dodao emotikon smajlija koji lije suze.

Stefan Karić slomljen zbog smrti Dejana Milovanovića
Foto: Printscreen

On je zatim objavio i jednu Dejanovu privatnu fotografiju i zahvalio mu se na svemu:

- Hvala beskrajno brate naš na svemu - dodao je uplakan Karić.

Poznat termin sahrane Dejana Milovanovića

Bivši kapiten Crvene zvezde, Dejan Milovanović, biće sahranjen u subotu, 20. septembra, na Novom groblju u Beogradu. Poslednje zbogom ovom velikanu crveno-belih biće upriličeno od 14.30 časova, kada će početi opelo.

Samo nekoliko sati kasnije, tačno u 19 časova, na stadionu Partizana biće odigran 173. „večiti derbi“, u okviru 9. kola Superlige Srbije. U čast Milovanovića, sve utakmice kola, kako u Superligi tako i u Prvoj ligi Srbije, počeće minutom ćutanja.

Preminuo od srčanog udara

Dejan Milovanović Foto: Starsport

Kako Kurir saznaje, Milovanoviću je pozlilo na terenu tokom utakmice veterana Zvezdara - PKB. Iako je hitna pomoć brzo stigla i pokušala reanimaciju, Milovanoviću, nažalost, nije bilo spasa. Preminuo je od posledica srčanog udara.

