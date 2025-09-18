Marija Kulić besna jer Miljana pije, nazvala je pačavrom
"TO JE PRAVA ALKOHOLIČARSKA PAČAVRA" Marija Kulić uništila sopstvenu ćerku, rastavila Miksi kao nikad pre: Pravi odron...
Miljana Kulić ludo se provela na prvoj žurki "Elite 9".
Ona je sinoć malo više popila, a onda se prepustila strastvenim poljupcima sa Filipom Đukićem.
Marija besna
Vruće scene sa te večeri posebno su iznervirale njenu majku Mariju Kulić, koja se ćerki putem Instagrama obratila brutalnim rečima.
Marija Kulić Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Printscreen, Pritnscreen
- To je prava alkoholičarka pačavra. Kući ne pije, tamo se oleši. Kažeš joj nemoj ni tamo, kao da si joj rekao što više. Njena žvljanjea odvratna u sezonama misli da su mnogo zanimljivija. Odron pravi za početak - napisala je Marija Kulić na svom Instagramu povodom lude žurke na kojoj se Miljana ludo zabavljala sa Filipom.
