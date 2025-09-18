Asmin krišom zvao Aneli da dođe kod njega u Austriju

Slušaj vest

Tokom noći u Eliti 9 se održala emisija "Narod pita".

Nakon jednog pitanja desio se pravi haos, a u sukobu su bili Asmin i Luka

Asmin tvrdi da ga Aneli voli

Sve je počelo pitanjem za Saru.

- Da li ti se dopada Bora? - glasilo je pitanje.

- Mi se poznajemo prekog mog zajedničkog prijatelja. On je divan momak, sve lepe reči imam da kažem za njega - rekla je Sara Šaljić.

-Aneli bi se na keca pomirila sa Asmino, čula se sa njim iza tvojih leđa, kako to dopuštaš? - glasilo je pitanje.

1/6 Vidi galeriju Asmin Durdžić u Eliti Foto: Boba Nikolić, Boba NIkolić, Printscreen

- Neki bledaoci žele samo da se povučem, ne zna se voli li više Janjuša ili Asmina - rekao je Luka kroz ironiju.

- Ja sam se čuo sa Lukom onda kada je izašao iz stana. Luka se jeste zaljubio, da se razumemo. Najbolje je da vidimo da ona dođe ovde, da vidimo da li voli Asmina ili Janjuša - kazao je Terza.

- Ja bih samo voleo da Aneli ovde dođe - kazao je Luka.

- Luka, ako je iskrena, onda ne bi slala Milanu da imate probleme razne u vezi. Ja vidim da je tebi veoma teško, to je tako - rekao je Terza.

- Asmine, misliš li da bi se Aneli pomirila sa tobom? - upitao je voditelj.

- Ne mogu da verujem da je imala pet momaka nakon mene, a da ne može niko da je odvoji od mene, ako me razumete. Nije me prebolela. Mogu da je imam kad poželim. Moraju svi da znaju da ja ne planiram da je vratim u svoj život, sami da se čuje šta imam da kažem. Luka je dobar mladić, prspektiban, ali će se dalje priča nastavizi - kazao je Asmin.

Pogledajte dodatni snimak: