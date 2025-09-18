Slušaj vest

Pevačica Leontina Vukomanović nakon razvoda od Filipa Patoma, sa kojim ima ćerku, svoj ljubavni život krije od očiju javnosti.

Njihova ljubav počela je 2009. godine kada su se upoznali na jednom takmičenju bendova u beogradskom klubu, gde se on takmičio sa svojom grupom, a ona bila član žirija.

Venčanje se desilo ubrzo

Par se venčao u septembru 2009. godine posle tri meseca zabavljanja. Venčanje je obavljeno u crkvi Svete Petke, dok je mladina kuma bila Milica Mitrović.

Ipak, ljubav nije potrajala, a Leontina Vukomanović je jednom prilikom pričala o njihovom razvodu.

Kraj braka

- Plašila sam se da mi ljubav ne dosadi i imala sam veliku bojazan i kada je trebalo da se odlučim na brak. Nisam smela da se upustim u to, jer sam znala svoje cikluse, to jest koliko ja to mogu da izdržim - rekla je Leontina tada u emisiji "Magazin in" dodala:

- I bilo je kao što sam i predvidela. Navikla sam na to - dodala je pevačica u pomenutoj emisiji.

Leontina danas živi mirno i još uvek je u muzičkom svetu.

