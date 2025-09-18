Slušaj vest

Nakon što se emisija završila, Sara Stojanović i Ivan Marinković su se diskretno povukli u spavaću sobu, gde su proveli duže vreme u tihom razgovoru, dodirima i smehom, daleko od radoznalih pogleda ostalih učesnika.

Njihova hemija postaje sve očiglednija, pa čak ni Ivan, koji je do sada važio za prilično suzdržanog i rezervisanog kada su emocije u pitanju, više ne uspeva da sakrije svoju sve veću naklonost prema Sari.

Sara Stojanović i Ivan Marinković na korak od poljupca Foto: Printscreen Pink

Ležali intimni

Dok su ležali zagrljeni, šaputali su jedno drugom, a osmesi im nisu silazili s lica. Sara, iako znatno mlađa, deluje sigurno i opušteno pored Ivana, dok on, po svemu sudeći, uživa u pažnji koju dobija

. Gledaoci su podeljeni – dok jedni podržavaju ovu, naizgled nežnu i iskrenu romansu, drugi izražavaju sumnju u iskrenost emocija, posebno s njene strane za koju tvrde da je dosta lepša i mlađa od njega, te da ga koristi zbog kadra.

