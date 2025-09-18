Slušaj vest

Pevačica Gabrijela Pejčev progovorila je iskreno o privatnom životu i ljubavi.

Gabrijela je popularnost stekla u muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", a najviše se proslavila učešćem u rijalitiju "Farma" gde se saznalo za njenu vezu sa oženjenim kolegom Semirom Džankovićem.

Gabrijela je sada otkrila kako je došlo do toga da se iz Sofije, gde je studirala, preseli u Beograd i promeni život iz korena.

Život na Tajlandu sa 500 evra

- Nakon fakulteta sam se naprasno preselila u Beograd gde sam učestvovala u "Pinkovim zvezdama" i nisam očekivala da ću se tako odjednom preseliti i promeniti život iz korena. Bavila sam se pevanjem i pre toga i radila svadbe, ali nisam mogla da zamislim da ću se preseliti u Beograd. Kada god naiđe kritičan period nailazile su mi se ideje da se povučem i da se preselim negde na Tajland i da živim sa 500 evra mesečno. To su moje nerealne ideje i mašta, ali to nije realno barem u narednih 15 godina jer imam neke planove. Koliko god da su neke stvari teške i da mislimo da ne možemo dalje, uvek nađemo energiju da se dignemo i nastavimo - rekla je Gabrijela i istakla da se ipak ne kaje zbog svog učešća u rijalitiju.



- Generalno se ne kajem ni za šta, pa ni za učešće u tom projektu. Učešće mi je oduzelo tu neku vrstu privatnosti koju sam ranije imala. Posle je nastao totalni kolaps i situacije iz kojih je teško da se izvučeš normalan. Najveći problem je što sam bila jako mlada, da sam to prolazila u tridesetim godinama to ne bi bilo tako. Tada nisam znala šta da pričam u intervjuima, a u svakom sam bila maksimalno iskrena što me je najviše koštalo. Da sam umela bolje, sigurno bih uradila - iskreno je rekla Gabrijela, koja je pored osude javnosti zbog veze sa oženjenim, imala i veliku podršku zbog iskrenosti.

- Moram da priznam da sam imala i veliku podršku iako se to možda nije javno prikazivalo. Nikada mi niko nije rekao ništa loše u lice. Jeste bila osuda javnosti, ali i ja sada kada objavim neku sliku ili pesmu stoje i negativni komentari. Ljudima je samo fokus na mržnji i da nekoga uvrede i povrede. I dan danas se provlače komentari kao i pre 10 godina, samo sada više ne reagujem.

Pevačica je otkrila da li se kaje zbog te ljubavne priče.

Učila na svojim greškama

- Ne mogu da kažem da se kajem, na kraju krajeva svi naši bivši partneri su u tom trenutku naš izbor. Verovatno smo u tom trenutku osećali da je nešto posebno i pokušali da se borimo sa tim. To što ja nisam imala godina i iskustva, a ni pameti da se borim do kraja je drugo. Ja sam praktično odustala od nekih stvari, sam moj ulazak u rijaliti.... Da sam imala muža, mislim da bih se razvela. Kada bih rekla da se kajem ispalo bi da pljujem po sebi. Svaka veza koju sam imala, dobra ili loša, opet je nosila neka nova iskustva i barem sam izvukla neku pouku iz toga nije važno da li je pozitivna ili negativna. Važno je da naučimo na svojim greškama - iskrena je ona.

Gabrijela se prisetila svog života u Bugarskoj, a kako kaže, više voli srpsku kuhinju.

- Bugari imaju dosta sličnu kuhinju i recepte kapo i mi, pogotovo roštilj i meso. Kada sam studirala i živela u Sofiji najviše sam volela da jedem pileću džigericu u nekom njihovom sosu sa lukom, to mi je ostalo kao omiljeno jelo iz tog perioda. Više volim našu kuhinju jer mi nekada budu prejaki njihovi začini - kroz smeh je rekla ona.

