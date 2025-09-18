Slušaj vest

Luna Đogani i Marko Miljković vode svoj Jutjub kanal, od kojeg odlično zarađuju.

Luna Đogani i njen suprug Marko Miljković su posvećeni ovom poslu, pa pošto su videli da im to dobro ide, ona je odlučila da otvori još jedan kanal u kojem će dovoditi poznate ličnosti i sa njima raditi intervju.

I ovaj vid emisija je naišao na interesovanja pa je tako Luna za prethodni mesec snimila šest emisija. Od ovog sadržaja, koji traje po sat vremena, inkasirala je pozamašnu sumu novca. Tačnije, za ovih šest sati materijala zaradila je čak 5.000 evra.

- Luna i Marko su mnogo posvećeni svom biznisu. Oni su prošli mesec snimili šest emisija koje su odlično prošle i za to su zaradili 5.000 evra. Svi misle da se lako snimaju emisije, samo sedneš i pričaš sa nekim sat vremena, a niko ne zna koliko njima treba vremena da pripreme emisiju i kasnije da je izmontiraju, pre nego objave. Luna je zadužena za sve ispred kamere, dok je Markov posao iza kamere. Zarađuju oni lepo od tog kanala, ali i dosta rade - rekao je izvor blizak paru za Informer.

1/10 Vidi galeriju Luna Đogani Foto: Ana Paunković, Printscreen, Nemanja Nikolić

Ova suma nije poslednja cifra, pa će tako zarađivati svakodnevno od Jutjuba.

Od Jutjuba zaradili za stan

Marko Miljković je otkrio da su za svega tri godine poslovanja uspeli da dostignu milionske preglede, što znači da su zaradili 180.000 evra.

- A evo i šta smo zaradili za 100 miliona i 3 godine angažovanja na YouTube-u - nije loše, biće bolje. Hvala najjači naši - napisao je Marko Miljković pre dve godine, a nema sumnje da je zarada u međuvremenu porasla.

1/15 Vidi galeriju Luna Đogani i Marko Miljković Foto: Petar Aleksić, Pritntscreen, ATAIMAGES

Podsećanja radi, od 22. jula 2020. godine do sada Luna i Marko na prvom Jutjub kanalu imaju 175.000 "sabskrajbera", dok noviji, pokrenut 7. maja protekle godine i koji prikazuje emisije zabavnog karaktera vođene od strane Đoganijeve, broji nešto više od 36.000 pretplatnika.

Kurir / Blic / Informer

Pogledajte dodatni snimak: