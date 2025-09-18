Slušaj vest

Potpuno neočekivano Saša Mirković je iznenadio javnost najavom žirija za prvu sezonu takmičenja "Hype Zvezde".

U njemu će, verovali ili ne, zajedno sedeti bivši bračni partneri Aca Lukas, Sonja Vuksanović kao i njen prvi suprug Željko Šašić!

- Ovo je dokaz da Hype samo spaja ljude. Upravo sam dobio informaciju i razgovarao sa EX bračnim parom Vuksanović. U žiriju u Hype zvezdama ocenjivaće takmičare stilski Sonja Vuksanović, a zamislite, Željko Šašić i Aca Lukas će takođe biti u žiriju. Pa gde ovo ima, pored ostalih naših pevača, ova trojka će biti vrh – rekao je Saša, izazvavši pravu pometnju ovom informacijom.

Sonja Vuksanović podelila je Mirkovićevu objavu na svom Instagram profilu.

Istorija njihovih odnosa

Poznato je da je Sonja ranije bila udata za Željka Šašića, a potom i godinama sa Acom Lukasom, što je tema koja već dugo intrigira domaću javnost.

Sada će se svi zajedno naći u ulozi sudija, ocenjujući talente sa Balkana, a mnogi nagađaju da bi emocije i napetosti iz prošlosti mogle ponovo isplivati, kako pred kamerama, tako i iza kulisa.

Emitovanje nove sezone takmičenja uskoro počinje, a sudeći po ovim najavama – publiku očekuje spektakl pun strasti, muzike i iznenađenja!

Ne propustiteStars"SVAKO JE DOBIO ŠTA JE ZASLUŽIO..." Željko Šašić nakon mnogo godina o braku Lukasa i Sonje: Oduvek je bio đavolak, to nije ljubav, to je bila provokacija
sonja-aca-zeljko.jpg
Stars"ŠTA JE SONJA SAD, STARLETA, LJUBAVNICA, UDAVAČICA?" Željko Šašić brutalno iskreno o bivšoj ženi: Ako je uspela njrga da zavede... Štošta je naučila pored mene!
sasic01-news1-damir-dervisagic.jpg
Stars"ISKOMPLEKSIRANI MANIPULATOR KOJI VAS..." Sonja Vuksanović objavila žestoku poruku nakon putovanja s Lukasom, svi se pitaju kome je upućena (FOTO)
sonja-vuksanovic.jpg
StarsBILA U BRAKU SA DVA PEVAČA, ZBOG NJE PREKINULI PRIJATELJSTVO, A OBOJICU OSTAVILA! Ovako izgleda Sonja Vuksanović na pragu šeste decenije (FOTO)
Sonja Vuksanović

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP548 Izvor: kurir tv