Aca Lukas,Željko Šašić i Sonja Vuksanović pristali da budu žiri u Hajp Zvezdama

Potpuno neočekivano Saša Mirković je iznenadio javnost najavom žirija za prvu sezonu takmičenja "Hype Zvezde".

U njemu će, verovali ili ne, zajedno sedeti bivši bračni partneri Aca Lukas, Sonja Vuksanović kao i njen prvi suprug Željko Šašić!

- Ovo je dokaz da Hype samo spaja ljude. Upravo sam dobio informaciju i razgovarao sa EX bračnim parom Vuksanović. U žiriju u Hype zvezdama ocenjivaće takmičare stilski Sonja Vuksanović, a zamislite, Željko Šašić i Aca Lukas će takođe biti u žiriju. Pa gde ovo ima, pored ostalih naših pevača, ova trojka će biti vrh – rekao je Saša, izazvavši pravu pometnju ovom informacijom.

Sonja Vuksanović podelila je Mirkovićevu objavu na svom Instagram profilu.

Istorija njihovih odnosa

Poznato je da je Sonja ranije bila udata za Željka Šašića, a potom i godinama sa Acom Lukasom, što je tema koja već dugo intrigira domaću javnost.

Sada će se svi zajedno naći u ulozi sudija, ocenjujući talente sa Balkana, a mnogi nagađaju da bi emocije i napetosti iz prošlosti mogle ponovo isplivati, kako pred kamerama, tako i iza kulisa.

Emitovanje nove sezone takmičenja uskoro počinje, a sudeći po ovim najavama – publiku očekuje spektakl pun strasti, muzike i iznenađenja!

