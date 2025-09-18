RADA I VIKTOR NA PRAGU VEZE! Jedva punoletni učesnici Elite potpuno osvojili publiku: Ona ga moli da je čeka 10 meseci, a on njoj zamera ovo
Tokom emisije "Pitanja gledalaca" u Eliti 9 stiglo je pitanje za Viktora Gagića i Radu Todorović.
- Viktor priča za Radu kako je dete, dok Rada priča za njega da je klinac, kakva vam je to priča kada ste približnih godina i preslatki ste - glasilo je pitanje.
- Mina je prolazila, on je pogledao i ja sam to prebacila, a on se pali kao hepo kockica. Meni je to simpatično, tako mi je slatko. Ja i dalje stojim iza toga da ja ovde ne želim ni sa kim da se ljubim i ništa više, a on nije tip osobe koji bi nekoga čekao 10 meseci - rekla je Rada.
- Njoj se dela ne poklapaju sa rečima i to - rekao je Viktor.
- Nisam imala momka, mislim jednog od mesec dana, jednog od manje - rekla je Rada.
- Smatram da je jako zelena još, to što imamo isto godina, ne znači da smo na istoj frekvenciji. Smatram da sam mnogo zreliji od nje - rekao je Viktor.
Babejićeva još uvek ćuti
- Zašto ne kažeš koji je pravi razlog raskida Kristine i Kristijana i ne skineš ljagu sa sebe - glasilo je pitanje.
- Ne želim to da govorim, svesna sam toga i pre ulaska ovde. Ušla bih previše u njihov život i to bi se otrglo kontroli - rekla je Aleksandra.
Boginja rekla svoje mišljenje
- Prava si Boginja, režeš jezikom kao saboljom, ko su po tebi tri najgore osobe u Eliti - glasilo je pitanje.
- Karavenda, Bebica i Sunčica, drk*čica ku*ca. Kačavenda je žena zlo, u sve se meša, za sve ima odgovor, sve zna, a ništa ne zna - rekla je Boginja.
- Ona nije svesna da ovde ljudi moraju da komentarišu - rekla je Kačavenda.
- Ti komentarišeš kao one babe koje sede ispred zgrade i piju kafu. Ja mislim da njoj fali ki*a i da je nervozna. Bolje da nemam, nego da imam mamu kao što si ti. Bebica je potrčko od ove zlobnice i Sunčica, pravi se fina, a prima ga kao Severina - rekla je Tanja.
Oglasila i Dušica Đokić
- Šta ti se ne dopada kod Vitkora Gagića, pa si rekla da ti deluje nadmeno - glasilo je pitanje.
- Kosio se u nekim pitanjima sa mnom u sportu, misleći da nešto zna, ja sam 10 godina profesionalno u sportu, to sam i njemu rekla u lice - rekla je Dušica.
- Koliko?! 10?! Ja sam 15 godina u sportu - rekao je Viktor.
- Sedeli smo ona i ja kada je došao Viktor iz Bijeljine, pričali smo nešto levo i on je došao i rekao kako mu je krivo jer Milena Kačavenda nešto glumi. Ja sam onda rekao da puste ženu, javiće se kome ona misli, ti si rekla: "Postoje takvi ljudi" - rekao je Ilija Pečenica.
- Rekao sam da žena ima pravo da pozdravi koga hoće - rekao je Viktor Zeljko.
Pogledajte dodatni snimak: