Tokom emisije "Pitanja gledalaca" u Eliti 9 stiglo je pitanje za Viktora Gagića i Radu Todorović.

- Viktor priča za Radu kako je dete, dok Rada priča za njega da je klinac, kakva vam je to priča kada ste približnih godina i preslatki ste - glasilo je pitanje.

- Mina je prolazila, on je pogledao i ja sam to prebacila, a on se pali kao hepo kockica. Meni je to simpatično, tako mi je slatko. Ja i dalje stojim iza toga da ja ovde ne želim ni sa kim da se ljubim i ništa više, a on nije tip osobe koji bi nekoga čekao 10 meseci - rekla je Rada.

- Njoj se dela ne poklapaju sa rečima i to - rekao je Viktor.

- Nisam imala momka, mislim jednog od mesec dana, jednog od manje - rekla je Rada.

- Smatram da je jako zelena još, to što imamo isto godina, ne znači da smo na istoj frekvenciji. Smatram da sam mnogo zreliji od nje - rekao je Viktor.

Babejićeva još uvek ćuti

- Zašto ne kažeš koji je pravi razlog raskida Kristine i Kristijana i ne skineš ljagu sa sebe - glasilo je pitanje.

- Ne želim to da govorim, svesna sam toga i pre ulaska ovde. Ušla bih previše u njihov život i to bi se otrglo kontroli - rekla je Aleksandra.

Boginja rekla svoje mišljenje

- Prava si Boginja, režeš jezikom kao saboljom, ko su po tebi tri najgore osobe u Eliti - glasilo je pitanje.

- Karavenda, Bebica i Sunčica, drk*čica ku*ca. Kačavenda je žena zlo, u sve se meša, za sve ima odgovor, sve zna, a ništa ne zna - rekla je Boginja.

- Ona nije svesna da ovde ljudi moraju da komentarišu - rekla je Kačavenda.

- Ti komentarišeš kao one babe koje sede ispred zgrade i piju kafu. Ja mislim da njoj fali ki*a i da je nervozna. Bolje da nemam, nego da imam mamu kao što si ti. Bebica je potrčko od ove zlobnice i Sunčica, pravi se fina, a prima ga kao Severina - rekla je Tanja.

Oglasila i Dušica Đokić

- Šta ti se ne dopada kod Vitkora Gagića, pa si rekla da ti deluje nadmeno - glasilo je pitanje.

- Kosio se u nekim pitanjima sa mnom u sportu, misleći da nešto zna, ja sam 10 godina profesionalno u sportu, to sam i njemu rekla u lice - rekla je Dušica.

- Koliko?! 10?! Ja sam 15 godina u sportu - rekao je Viktor.

- Sedeli smo ona i ja kada je došao Viktor iz Bijeljine, pričali smo nešto levo i on je došao i rekao kako mu je krivo jer Milena Kačavenda nešto glumi. Ja sam onda rekao da puste ženu, javiće se kome ona misli, ti si rekla: "Postoje takvi ljudi" - rekao je Ilija Pečenica.

- Rekao sam da žena ima pravo da pozdravi koga hoće - rekao je Viktor Zeljko.

