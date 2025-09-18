Slušaj vest

Pevačica Dijana Janković, poznatija kako Didi Džej pohvalila se na društvenim mrežama da je njena reklama izašla nasred Tajms Skvera u Njujorku.

Jedan od najposećenijih trgova na svetu danas krasi i slika Didi Džej, a koliko je bila oduševljena ovim prizorom najbolje pokazuje njena reakcija.

Ona je vrisnula od sreće i počela da skače od uzbuđenja dok su se okupljeni okretali za njom i gledali je u čudu.

Takođe se pohvalila i da je imala gostovanje na TV CBS, pa je tako ozbiljno krenula u predstavljanje sebe u Americi.

Naime, tamošnja produkcija je pevačici Didi Janković ponudila saradnju, a kako kaže ona još definitivnu odluku nije donela.

- Amerika je veliko i ozbiljno tržište i nudi različite mogućnosti za muzičare. Ponude dobijam na dnevnom nivou i tačno je da imam priliku od jedne velike mreže da snimim rijaliti o svom putu ka svetskom uspehu. Uslovi su primamljivi, ali još uvek razmišljam da li da prihvatim jer je to velika obaveza. Pre svega moram da razmotrim sve okolnosti i da vidim sa svojim timom ljudi - rekla je pevačica.

Emisije bi se prikazivale u Americi i na internetu, a bilo bi urađeno oko 20 epizoda.

