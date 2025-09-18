Didi Džej nije mogla da poveruje kada je ugledala svoju reklamu na Tajms skveru

Pevačica Dijana Janković, poznatija kako Didi Džej pohvalila se na društvenim mrežama da je njena reklama izašla nasred Tajms Skvera u Njujorku.

Jedan od najposećenijih trgova na svetu danas krasi i slika Didi Džej, a koliko je bila oduševljena ovim prizorom najbolje pokazuje njena reakcija.

Ona je vrisnula od sreće i počela da skače od uzbuđenja dok su se okupljeni okretali za njom i gledali je u čudu.

Takođe se pohvalila i da je imala gostovanje na TV CBS, pa je tako ozbiljno krenula u predstavljanje sebe u Americi.

Naime, tamošnja produkcija je pevačici Didi Janković ponudila saradnju, a kako kaže ona još definitivnu odluku nije donela.

- Amerika je veliko i ozbiljno tržište i nudi različite mogućnosti za muzičare. Ponude dobijam na dnevnom nivou i tačno je da imam priliku od jedne velike mreže da snimim rijaliti o svom putu ka svetskom uspehu. Uslovi su primamljivi, ali još uvek razmišljam da li da prihvatim jer je to velika obaveza. Pre svega moram da razmotrim sve okolnosti i da vidim sa svojim timom ljudi - rekla je pevačica.

Emisije bi se prikazivale u Americi i na internetu, a bilo bi urađeno oko 20 epizoda.

Kurir/Blic