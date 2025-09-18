Edita Aradinović priznala da se ugojila 10 kilograma što joj se ne sviđa

Edita Aradinović održala je u sredu nastup u jednom beogradskom restoranu, a pred sam izlazak pred publiku "sedmoj sili" otkrila je pojedine novisti iz svog života, pomenula muziku, ali pomalo i privatni život.

Iako pevačici svi govore da izgleda nikada bolje, ona je navikla na mršaviju sebe.

"Navikla sam da sam kao štapić"

- Ugojila sam se 10 kilograma. Samo sam se probudila sa 8 kilograma više. Ne znam kako se to desilo. Ja sam navikla da sam kao štapić. Prvi put u životu sam se ovako usvinjila. Ne znam da li je bolje da ljulja nego da žulja. Ja više volim da žulja, ali vidim da se svima, a posebno momcima, dopada kada ljulja - rekla je pevačica.

Vidno raspoložena u potpuno izmenjom vizuelnom izdanju, Edita je otkrila da ima veliki problem i to sa stanom u kojem živi.

Problem s moljcima

- Imam moljce, 6 meseci imam moljce. Bili su ljudi iz deratizacije da mi čiste stan, morala sam sve stvari da nosim na hemijsko. Jedino što sam imala je bila ova haljina, i kada sam shvatila da pucam u njoj, izgledam malo kao Dara Bubamara, rasno. I onda sam shvatila da na ovu frizuru mora nešto da se desi, pa šta de se desi? Šiške - rekla je Edita i nasmejala sve.

- A gde su moljci? - upitao je novinar, na šta je Edita uzdahnula:

- Ljudi, kako da se rešim moljaca? Jel zna neko? Ja imam i dalje moljce, nisam ih se rešila...

Pomenula je i romska veselja i na koji način ona funkcionišu.

- Opšte je poznato da izvođači ne uzimaju bakšiš, nego da je to garancija, da se kroz to plaćaju muzičari. To je njihov merak, koji možeš da ispoštuješ ili ne. Sve preko toga se vraća mladencima. Izvođač dođe i kaže koliko košta.

Inače, na pitanje o dečku nije želela da odgovori, a o albumu koji je najavila za septembar, rekla je da je sada na pauzi.

