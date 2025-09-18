Slušaj vest

Sarajevski reper Amar Hodžić, zvani Buba Koreli, ima dve zvanične žene, a što je još zanimljivije, one ne samo da znaju jedna za drugu već i žive zajedno.

Ova informcija isplivala je u javnost 2021.godine , a nakon toga isplivale su dodatne informacije. Buba javno šeta sa obe. U početku je to bilo u različito vreme, sada šetaju svi zajedno.

Kako izgledaju I dok se dugo sakrivao njihov identitet, reper je izbegavao da razgovara o toj temi, sada se konačno sve otkrilo.

Naime, tokom zajedničke šetnje, jedan prolaznik usnimio je Bubu Korelija sa ženama, te ih sada možemo obe dobro videti.

Reč je o lepim crnkama, nešto krupnije građe, koje su obučene po poslednjoj modi i čini se da se ne stide ovog ljubavnog stanja.

Ljudi zgroženi

Iako se one ne stide, ljudi su masovno zgroženi pa nikako ne mogu prihvatiti ovaj nesvakidašnji trougao.

Komentari ispod tiktoka su se ređali, a onaj sa najviše lajkova glasio je:

"Devojke / žene nikada ovo sebi nemojte da dozvolite."

