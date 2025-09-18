Slušaj vest

Sarajevski reper Amar Hodžić, zvani Buba Koreli, ima dve zvanične žene, a što je još zanimljivije, one ne samo da znaju jedna za drugu već i žive zajedno.

Ova informcija isplivala je u javnost 2021.godine , a nakon toga isplivale su dodatne informacije. Buba javno šeta sa obe. U početku je to bilo u različito vreme, sada šetaju svi zajedno.

Kako izgledaju

I dok se dugo sakrivao njihov identitet, reper je izbegavao da razgovara o toj temi, sada se konačno sve otkrilo. 

Buba Koreli sa svojim ženama
Buba Koreli sa svojim ženama Foto: Printscreen

Naime, tokom zajedničke šetnje, jedan prolaznik usnimio je Bubu Korelija sa ženama, te ih sada možemo obe dobro videti.

Reč je o lepim crnkama, nešto krupnije građe, koje su obučene po poslednjoj modi i čini se da se ne stide ovog ljubavnog stanja.

Ljudi zgroženi

Iako se one ne stide, ljudi su masovno zgroženi pa nikako ne mogu prihvatiti ovaj nesvakidašnji trougao.

Reperi su godinama u velikim problemima  Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen, Dragana Udovičić

Komentari ispod tiktoka su se ređali, a onaj sa najviše lajkova glasio je:

"Devojke / žene nikada ovo sebi nemojte da dozvolite."

Ne propustiteStarsBUBA KORELI POVEO OBE DEVOJKE NA ODMOR! Isplivale slike dok čekaju da se ukrcaju na let: Da ne bi imao dupli trošak i jedna i druga krenule na isti put (FOTO)
screenshot-20.jpg
StarsHITNO PREKINUT NASTUP DŽALE BRATA I BUBE KORELIJA: Drama u klubu usred Sarajeva, policija izašla na teren
jala_buba_mw_27062025_0003.JPG
StarsDEČAKU (19) SLOMLJENA LOBANJA NA NASTUPU DŽALE I BUBE Po mladiću iz Slovenije obezbeđenje skakalo dok nije izgubio svest, hospitalizovan s teškim povredama
Buba Jala Koreli.jpg
StarsDARA OSTALA DUŽNA BUBI I DŽALI! Skratili pesmu na minut i 20 pa joj poručili: Ovoliko si platila, toliko ti dajemo! Novi skandal na pomolu
Džala Brat Buba Koreli Dara Bubamara

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP548 Izvor: kurir tv