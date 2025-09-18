OTVOREN KONKURS ZA DEČKA MILJANE KULIĆ! Murat i jedva punoletni Hrvat ušli u uži izbor, nju odmah zanimala veličina: Urnbesni snimka!
Nakon emisije "Pitanja gledalaca" učesnice Elite su se opustili.
Asmin Durdžić i Mina Vrbaški hteli su da naprave show, te da otvore konkurs u okviru kojeg traže novog dečka za Miljanu Kulić.
Hrvat već zainteresovan
Mladi učesnik Vedran Poljak otvoreno je iskazao simpatije prema Miljani, te ju je sve vreme ljubio i grlio.
Ipak, Miksi je bila previše znatiželjna pa je htela da otkrije koliko je Vedran obdaren.
"Imam 19cm, smatram da je to dovoljno", rekao je Poljak
I Murat je u igri
Miljana nije bila preterano oduševljena Vedranom, te je pozvala Murata.
I sa Muratom je bila konkretna pa ju je zanimalo koliko može najduže da izdrži u intimnim odnosima.
"Mogu dva sata bez prestanka", rekao je bogataš iz Rusije koji iz dana u dan sve bolje priča naš jezik.
Kako će se sve završiti ostaje nam da ispratimo u narednim danima.