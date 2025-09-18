Slušaj vest

Nakon emisije "Pitanja gledalaca" učesnice Elite su se opustili.

Asmin Durdžić i Mina Vrbaški hteli su da naprave show, te da otvore konkurs u okviru kojeg traže novog dečka za Miljanu Kulić.

Hrvat već zainteresovan

Mladi učesnik Vedran Poljak otvoreno je iskazao simpatije prema Miljani, te ju je sve vreme ljubio i grlio.

Ipak, Miksi je bila previše znatiželjna pa je htela da otkrije koliko je Vedran obdaren.

"Imam 19cm, smatram da je to dovoljno", rekao je Poljak

Vedran Poljak u Eliti 9 Foto: Boba Nikolić

I Murat je u igri

Miljana nije bila preterano oduševljena Vedranom, te je pozvala Murata.

I sa Muratom je bila konkretna pa ju je zanimalo koliko može najduže da izdrži u intimnim odnosima.

"Mogu dva sata bez prestanka", rekao je bogataš iz Rusije koji iz dana u dan sve bolje priča naš jezik.

Murat ulazi u Elitu 9 Foto: Boba Nikolić

 Pogle

Kako će se sve završiti ostaje nam da ispratimo u narednim danima.