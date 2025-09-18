Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica i voditeljka Kristina Spalević, nakon što se razišla sa Kristijanom Golubovićem, sa kojom ima dvoje dece, otkrila je da joj je narušeno zdravlje, a sada je naišao novi problem.

Naime, Kristina tvrdi da je od stresa dobila herpes na usni i da izgleda grozno, a sada ima novi problem. Kako je objavila na Instagramu, njen i Kristijanov sin ima problema sa zdravljem.

Sin Kristine Spalević ima zdravstveni problem Foto: Printscreen Instagram

- Kića je dobio upalu ušiju - otkrila je ona i ovu situaciju je ironično opisala rečju:

- Sjajno.

Sinovi bili u bolnici

Kristina i Kristijan su inače pre dva meseca nekoliko dana proveli u bolnici gde su se lečili njihovi sinovi.

On su bili na ispitivanjima u KBC Zemun, a mališani su dobili virus od kojeg su imali jake stomačne probleme.

1/5 Vidi galeriju Kao rogovi u vreći Foto: Pritnscreen, Prinstcreen, Printscreen

Kristina se na Instagramu oglasila iz bolnice i objasnila simptome koje su sinovi mali.

- 20 puta je povratio danas, i dalje ima apetit i pije vodu, ali sve izbaci. Dva dana pred kraj odmora su jeli piletinu u nekom restoranu. Kosta je povratio isto veče i posumnjala sam da se otrovao. Dala sam mu aktivni ugalj. Posle toga je bio dobro, kad smo stigli u Srbiju, krenula je dijareja 7-10 puta dnevno kod obojice i Kosta je opet povraćao. Dobili su probiotike i lekove za rehidrataciju. Apsolutno ništa nije pomoglo, i nenormalno su se ojeli - rekla je ona između ostalog.

Kurir.rs

Kristijan Golubović na deponiji: