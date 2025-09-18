MLADEN MIJATOVIĆ SMUVAO KOLEGINICU SA PINKA! Nakon raskida sa Deom Đurđević, poznati novinar ponovo srećan u ljubavi!
Novinar crne hronike Mladen Mijatović vratio se u Beograd i ponovo počeo da radi na televiziji Pink, a to nije jedina novost u njegovom životu.
Nakon raskida sa Deom Đurđević, on je sada u novoj emotivnoj vezi.
Naime, kako prenosi Republika.rs, Mladenova nova devojka je takođea koleginica sa Pinka.
- Sve kolege su se obradovale kada su saznale da se Mladen vraća, a inače je u vezi sa koleginicom koja se bavi praćenjem suđenja. Oni su se preko posla i upoznali - ispričao je izvor.
I Dea ima novog dečka
Voditeljka Dea Đurđević je nedavno našla novog dečka, te priznala da je zaljubljena i srećna.
- Zaljubljena sam. To je novo - rekla je Dea Đurđević, pa progovorila o muškarcu koji je imao hrabrosti da joj priđe.
- Nisam ga pomenula imenom i prezimenom i dobro je što nisam. Pošto gleda, sigurno misli: "Kako sam hrabar i snažan." Verovatno treba imati hrabrosti, ali i manjak kompleksa. Prvo treba nositi breme javne ličnosti, pa onda i breme neke javne ličnost koja je preživela ono što je preživela. To jeste svojevrsna hrabrost i manjak kompleksa - rekla je Dea.
Kurir.rs/Republika
