Novinar crne hronike Mladen Mijatović vratio se u Beograd i ponovo počeo da radi na televiziji Pink, a to nije jedina novost u njegovom životu.

Nakon raskida sa Deom Đurđević, on je sada u novoj emotivnoj vezi.

Mladen Mijatović Foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković, Printscreen/Instagram

Naime, kako prenosi Republika.rs, Mladenova nova devojka je takođea koleginica sa Pinka.

- Sve kolege su se obradovale kada su saznale da se Mladen vraća, a inače je u vezi sa koleginicom koja se bavi praćenjem suđenja. Oni su se preko posla i upoznali - ispričao je izvor.

I Dea ima novog dečka

Voditeljka Dea Đurđević je nedavno našla novog dečka, te priznala da je zaljubljena i srećna.

- Zaljubljena sam. To je novo - rekla je Dea Đurđević, pa progovorila o muškarcu koji je imao hrabrosti da joj priđe.

- Nisam ga pomenula imenom i prezimenom i dobro je što nisam. Pošto gleda, sigurno misli: "Kako sam hrabar i snažan." Verovatno treba imati hrabrosti, ali i manjak kompleksa. Prvo treba nositi breme javne ličnosti, pa onda i breme neke javne ličnost koja je preživela ono što je preživela. To jeste svojevrsna hrabrost i manjak kompleksa - rekla je Dea.

Kurir.rs/Republika

