Slušaj vest

Mina Vrbaški zamolila je robota Tošu da se sklone od očiju ostalih kako bi mu otkrila tajnu koju čuva već dva dana.

Sve je bilo vezano za odnos Luke i Maje Marinković.

Otkrila sve

- Jutros smo Dačo i ja sumirali utiske i shvatili smo da se Luki dopada Maja. Meni je Terza posle žurke rekao da tu nešto postoji, ali ne bih volela još pitanja da bih mogla dodatno da prostudiram - rekla je Mina.

1/4 Vidi galeriju Aneli Ahmić u emisiji otečena i sa flasterima po licu Foto: Printscreen Instagram

- Čuo sam za ovo jer se priča po kući, ali pratim sve - rekao je Anđelo.

- Ljudi neće još da kvare priču jer je sve još tajna, ali moraću ja da priđem Luki i popričam s njim. Maji je sve ovo smešno i vidim da nju ovo ne interesuje, ali on voli silikone i to - rekla je Mina.

- Ima i Dača neke tračeve sto posto - rekao je Anđelo.

- Tošo ima svašta, ovde se paštete daju na kvarno - rekao je Dača, a podsećamo vas da se Aneli žalila na Luku.

Pogledajte dodatni snimak: